El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que "la Argentina no está en default" a pesar de que la calificadora de riesgo Standard & Poor's le bajó la nota crediticia al país por no poder cumplir con el pago de una parte de su deuda.

"Por default entendemos que el país no quiere pagar la deuda y no va a pagar la deuda, y este no es el caso de la Argentina", afirmó Pinedo, y advirtió en declaraciones a radio Mitre que "lo que ha hecho la Argentina es en la deuda de corto plazo establecer un cambio en los plazos de pago, estableciendo un cronograma de pago en contado, tres meses y seis meses".

Sin embargo, Standard & Poor's declaró a Argentina en default selectivo ya que el país no puede cumplir con una parte de los pagos que le corresponde hacer, pero sí cumple con el resto de sus obligaciones. Esto se dio luego de que el Gobierno decida postergar y dividir en tres cuotas el pago de Letes y Lecap en lo que llamó una "reperfilación" de la deuda a corto plazo. Por otro lado, la calificadora Fitch colocó en "default restrictivo" a la deuda argentina, y Moody's redujo su calificación.

Pinedo sostuvo que el Gobierno llevó adelante esta medida "con vocación de cumplir con sus obligaciones", y enfatizó que "la Argentina no está en default, la Argentina tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones y está en condiciones de cumplirlas".

Consultado sobre el quinto giro del Fondo Monetario Internacional, que debería realizarse en septiembre, admitió: "No sé si hará el desembolso o no, suponemos que sí, está pactado que así sea, hasta ahora no lo confirmaron".

Asimismo, expresó que el presidente Maurcio Macri "está comprometido con el objetivo de estabilizar la economía, de que no siga habiendo corridas devaluatorias que impactan en los mas pobres".

Por otra parte, afirmó que el proyecto de ley de canje de deuda impulsado por el Gobierno será enviado el lunes al Congreso de la Nación y precisó que "se está trabajando en la letra chica este fin de semana".

"El proyecto está vinculado a una parte de la deuda, la que está sometida en caso de diferencias entre el Estado que la emite y los tenedores de los bonos de la deuda, eso se dirime en los tribunales argentinos", explicó.

Pinedo sostuvo que se trata de "una herramienta más para quien gane la elección, sea el presidente Macri o quien sea, no creo que alguien se oponga una tener una herramienta más".