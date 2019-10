El presidente del BCRA, Guido Sandleris, reconoció el viernes pasado la fuerte aceleración en la caída de las reservas después de las PASO y cierta responsabilidad del Gobierno en ese drenaje. De acuerdo a las cifras que mostró en la conferencia, entre enero y el 11 de agosto salieron US$3 millones diarios de las arcas del Central, mientras que en adelante el "goteo" fue de US$872 millones.

"La incertidumbre influyó pero no se puede desconocer que la economía no estuvo lo suficientemente fuerte como para enfrentar la inestabilidad política. Otros países de la región con inestabilidad política no tienen un salto del precio del dólar tan fuerte como el nuestro", señaló.