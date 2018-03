El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo hoy que las negociaciones para el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) están "muy avanzadas", al tiempo que confió en que, "si bien hay mucho por hacer, el país está en condiciones de ser aceptado".

Así se expresó Peña durante el Congreso del Council of Councils organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un encuentro de una veintena de los institutos de política internacional más prestigiosos del mundo, y que tiene lugar por primera vez en la Argentina.

El jefe de Gabinete indicó que para la Argentina es positivo formar parte de esta organización, al igual "que seguir las obligaciones institucionales y condicionamientos" que dicha membresía implica.

El presidente del CARI, Adalberto Rodríguez Giavarini, y el titular del Council on Foreign Relations de Nueva York, Richard Haass, recibieron hoy a Peña para dar comienzo a la décima conferencia del Council of Councils, la máxima reunión de los institutos de política exterior (un think tank por cada país), y representan en su mayoría a los países que integran las economías del G20.

En el caso de la Argentina, el CARI es el representante argentino en la red de Council of Councils, el Consejo de los Consejos, en español.

El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno tiene como objetivo integrar a la Argentina como “miembro importante de la comunidad internacional”, de manera de tener “presencia en temas como la lucha contra el cambio climático, el terrorismo, el tráfico de drogas” y a favor “de los Derechos Humanos, la libertad y la agenda democrática”.

Finalmente, explicó que los problemas locales “se pueden resolver con una visión global, con un mundo abierto y más justo”.

A su turno, el sherpa (representante) argentino del G20, Pedro Villagra Delgado, subrayó el valor de que diverso actores de la sociedad deben sentirse incluidos en las agendas de trabajo del G20, ya que "si la sociedad no acompaña, si no se siente incluida en la agenda de cada año del G20, si no siente que hay algo ahí para ellos, algo que les llama la atención, entonces no vamos a lograr convencer a nuestros votantes, porque lo que hacemos en el Gobierno debe ser algo para ellos”.

De la misma manera, señaló los temores sobre la pérdida de puestos de trabajo a causa de cambios tecnológicos y la automatización como uno de los temas a los que deben responder los gobiernos.

Rodríguez Giavarini explicó la importancia de la red de think tanks reunida en Buenos Aires para incidir ante gobiernos y la opinión pública, particularmente con respecto a los múltiples desafíos que se enfrenta las estructuras de gobernanza existente; y afirmó que "la cooperación internacional es hoy más importante que nunca”.

El Council of Councils nació como una iniciativa para conectar a los institutos de política exterior líderes del mundo, y en coincidencia con la configuración del G20, para discutir sobre el multilateralismo y los desafíos de la gobernanza global.

El CARI, único miembro argentino, es el anfitrión junto al estadounidense Council for Foreign Relations (CFR) de la décima conferencia regional “Latinoamérica, el mundo hoy y el futuro de la gobernanza global”, que tendrá lugar hasta mañana en Buenos Aires.