Dejando de lado la discusión acerca de si la estabilidad cambiaria será o no duradera, el grueso de las especulaciones entre analistas se concentra en qué ocurrirá con la actividad durante el 2019. Mientras el Gobierno sigue previendo una recuperación muy fuerte a partir del segundo trimestre, de la mano de las exportaciones y el agro, los analistas se debaten entre una recuperación en L, que sólo marcaría cierto estancamiento y una apenas más acelerada pero que no cerraría el año en los niveles previos a la caída que generó la crisis por balanza de pagos.

El primer trimestre parece estar perdido y la mayor expectativa es que al menos no sea tan grave como el último del 2018. El segundo, se descarta, mostrará mejoras. Y en el segundo semestre lo que hay son preguntas. Algunos ven un nuevo estancamiento y otros una recuperación más lenta que la que espera el Gobierno.

La directora de la consultora Radar, Paula Español, afirmó: "Vamos a tener un segundo trimestre que va a recuperar por el agro y eso tira el PBI para arriba. Pero después volvemos al estancamiento o caída, porque no hay ningún factor que traccione el crecimiento: ni el consumo, con salarios que no recuperan y empleo con perspectiva de caída, ni el gasto público, en pleno ajuste, ni la inversión ni las exportaciones, que aportan poco a partir del tercer trimestre como para traccionar al PBI. Y todo esto es dejando de lado un nuevo salto del tipo de cambio".

El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, apenas más optimista, sostuvo: "Se va a recuperar pero eso no quiere decir que crezca. No veo una L pero tampoco una V. Veo una recuperación suavecita y parcial. No llegás al pico de febrero del 2018". Parecida visión tiene Luis Melconian: "No será una V sino una L que busca la patita de una U que se va retrasando".