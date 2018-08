Aunque la reunión entre el ministro de Producción, Dante Sica, y las automotrices radicadas en la Argentina se produjo ayer en un clima de armonía, el malestar en el sector por el recorte en los reintegros a exportaciones se hizo visible. El presidente de Volkswagen, Hernán Vázquez, advirtió que la medida "puede afectar los planes de exportación y producción", dejando en claro el pensamiento del resto de las terminales.

En el mismo sentido, la junta directiva de la Unión Industrial Argentina ( UIA) expresó brevemente en un comunicado que "los representantes de los diferentes sectores y regiones del país manifestaron su preocupación por la caída del nivel de actividad, las elevadas tasas de interés y los retrasos en la cadena de pagos, entre otras cuestiones. Otro de los ejes del encuentro fue el impacto negativo que tendrá la reducción del nivel de reintegros a las exportaciones de productos con valor agregado".

El presidente de VW señaló que, teniendo en cuenta el perfil exportador de nuestra industria, "la reducción de reintegros se contrapone al propósito de la misma. Es decir, compensar a través del reintegro los impuestos anteriores pagados en las distintas etapas de producción, y de esta manera, evitar su exportación". Este diario informó el pasado 15 de agosto sobre la posición de las automotrices respecto del impacto en las ventas externas.

En la cumbre, pedida rápidamente por la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), se consensuó el trabajo con el Gobierno y provincias para lograr una baja en Ingresos Brutos, previsto en el Pacto Fiscal que podría compensar la reducción del reintegro en el sector. Del encuentro participaron, además, los presidentes de Ford, Gabriel López; Iveco, Marcus Cheistwer; Scania, Cesar Luis Ramírez Rojas; Toyota, Daniel Herrero; y representantes de la Comisión Ejecutiva de Adefa.

De acuerdo al decreto publicado en el Boletín Oficial, las alícuotas de reintegros a las exportaciones para el Mercosur se redujeron del 6,5% al 2%. "Tenemos que trabajar con las provincias en la baja de ingresos brutos previsto en el pacto fiscal para mejorar la carga impositiva de la industria automotriz y de todos los sectores", agregó Sica. Las autoridades de Adefa destacaron el avance en la implementación de la ley de autopartes. Algunas terminales ya accedieron a adelantos del bono fiscal que prevé la ley por integración de autopartes nacionales para desarrollar proveedores.

Como consecuencia de la fuerte baja en los reintegros a la exportación, en especial a Brasil, las automotrices ya prevén un escenario de agudización de la crisis, con posible efecto en el empleo, porque habrá un aumento de los precios de venta al exterior que podría disminuir el comercio. Los costos van a subir y los precios de venta para el exterior también. "Para nosotros es muy malo por un tema de previsibilidad hacia las casas matrices y porque (el reintegro) lo tenías contemplado en los planes de negocio de las nuevas inversiones", manifestaron desde las empresas.

El presidente de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, Jorge Cavanna, expresó a BAE Negocios que "no sabemos hacia dónde va la política de exportación, porque nos bajan los reintegros cuando no se siente una baja en los impuestos. Nos están diciendo: Hágan el esfuerzo ustedes, pero nosotros no lo hacemos con el gasto".

Asimismo, el secretario general de la entidad metalúrgica Camima, Aldo Lo Russo, manifestó que "la medida debe volverse atrás y lo voy a hablar con Producción", en línea con un planteo sectorial de hace días.