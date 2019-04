"Si todos los que quieren pesos se los quieren sacar de encima, no hay forma, estás frito, no hay que perder tiempo sacando la cuenta". Fiel a su estilo, el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian cerró ayer la primera jornada del Congreso Económico Argentino ( CEA) en un panel crítico junto a la directora de Eco/Go, Marina Dal Poggetto, y Daniel Artana de FIEL, en el marco de la expo EFI.

Los cálculos de Melconian contradicen a las etimaciones optimistas con los que insisten en off en los despachos más encumbrados del BCRA. En ese sentido, Artana reconoció que "nadie sabe cuánto se va a dolarizar. Yo no tengo respuestas. Va a depender de la incertidumbre electoral".

"El Gobierno tiene instrumentos: los u$s60 millones del FMI, algo más de la cosecha, el cierre del déficit externo por la recesiónà Pero nos mata la volatilidad", se lamentó el economista jefe de FIEL.

Dal Poggetto habló de un “macricidio”; en tanto Braun apeló al discurso del “aguante”

El tema mas álgido del encuentro fue cómo se llega a las elecciones desde la macro. Los comentarios de Melconian acerca de las dificultades de una potencial fuga de magnitud contradijeron los cálculos oficiales. Es que en el BCRA consideran que una dolarización, propia del año electoral, seria de apenas la mitad de los u$s9.700 millones que el Gobierno ira dosificando en gotas diarias de u$s60 millones mediante subastas.

Por su parte, Dal Poggeto califico al programa que generó la corrida cambiaria en el 2018 y la salida al Fondo como un "macricidio", en contraste con el "macrocidio" que genero la restricción externa del 2011-2015.

"El programa de Cambiemos en 2017 atrasó el tipo de cambio, la economía creció y contuvo la inflación con atraso cambiario. El déficit de Cuenta Corriente se duplicó. El macrocidio del kirchnerismo se convirtió en un macricidio. En octubre de 2017 Macri era Gardel y no había duda de su éxito. Hoy el déficit de cuenta corriente es el equivalente a 5% del PBI. Sacó todos los controles de capitales, la obligación de liquidar, alentó el movimiento de capitales especulativos", criticó la economista.

Horas antes, en la apertura del CEA había participado el secretario de Política Económica, Miguel Braun, quien insistió en que la economía ya empezó a crecer. Además, apeló al discurso del "aguante" que busca instalar el Gobierno: "la peor salida posible en una crisis es quedarse callado y bancársela", consideró.

Más temprano, el investigador de la Universidad de San Andrés José Maria Fanelli, había dicho que "la demanda de dólares supera a la oferta que viene de la soja y de los que envía el FMI porque no hay credibilidad política".