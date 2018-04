Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), consideró que en cuanto al espíritu de una norma "nadie puede estar en contra de políticas de Estado que apunten contra el empleo no registrado. Tasa que tiene el 35% desde hace años". Pero remarcó que una anmistía de los empleadores con deudas no parece adaptarse en ese punto. "Se propone una condonación y por otro lado para quienes no ingresen en ese blanqueo las multas se reducen en forma sustancial y desaparecen las indemnizaciones para los trabajadores que habiendo estado sin registrar reclaman tal derecho". Según lo manifestó a BAE Negocios el titular de la AAL esa situación está contemplada en varios aspectos por la ley. "Intentan disuadir a quienes contratan en forma ilegal y reparar a los trabajadores. Empero hay un constraste para combatir la ilegalidad: cuando se trata de delitos contra la propiedad se prioriza agravar las penas, ahora cuando sucede la misma situación en el terreno laboral se plantea anmistía".

Cremonte subrayó otra delicada faz de la iniciativa, respecto al artículo 12 de la LCT y disminuir el principio de "irrenunciabilidad", que plantea la modificación. La reducción de la indemnización por despido abarca las mal llamadas gratificaciones, que en realidad es remuneración, porque los trabajadores entregan su esfuerzo de trabajo. Hay una paradoja, la ley que dice apuntar a promover el empleo comienza por abaratar el despido".