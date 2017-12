Con algunos antecedentes ocurridos en las cumbres de Seattle, Cancún y Ginebra, la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podría clausurarse hoy, en Buenos Aires, sin una declaración formal ya que no existe un consenso avanzado en ninguno de los temas de debate.

Durante una conferencia de prensa realizada por la tarde en el hotel Hilton, y ante una pregunta de BAE Negocios, el portavoz de la OMC, Keith Rockwell, admitió que "no sé si habrá una declaración; puede ser un texto que reúna compromisos. Es verdad, no está fácil hallar consensos en ninguno de los puntos pero todavía falta un dia".

En esta dirección, el vocero relató que la presidenta de la MC11, Susana Malcorra, convocó a miembros de entre 10 a 12 países a un "grupo de redaccion". De no lograrse una declaración ministerial -dadas las divergencias en cuanto a los subsidios agrícolas, a la pesca, comercio electrónico y servicios, principalmente-, existe una figura técnica que se llama "solución de transacción". Ni más ni menos que un texto simbólico de unidad que plantee las hojas de rutas hacia el futuro.

Rockwell indicó que Senegal celebró consultas en lo concerniente al e-commerce y cómo se desarrollará en adelante, pero "hay países que no quieren debatir el commerce por la brecha digital que existe". Se trata mayormente de las naciones africanas. En agricultura, "las consultas para presentar un texto no tuvieron respuesta ya que ningún país se propuso. Lo que se defina no va a contentar a todos; algunos están preocupados, algunos no pueden aceptar".

En el capítulo de las subvenciones a la pesca, se ve una "diferencia principal de cómo abordar la pesca ilegal. Hay cinco alternativas, con distintos niveles de ambición", describió Rockwell. Inclusive, en un continente como Africa hay diferencias en Mipymes. "La economía global es complicada, aunque no es una batalla entre economia desarrollada y en desarrollo".