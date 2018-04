El jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó hoy el Gobierno ve "con mucha tranquilidad lo del dólar y las tarifas porque tenemos un gran equipo" que "gestiona esta recuperación en la Argentina que se ve mes a mes con inversión y desarrollo, y que al mismo tiempo da la lucha contra la inflación".

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario resaltó que "por primera vez hay un plan de lucha contra la inflación con tipo de cambio flotante", al tiempo que enfatizó que desde el Ejecutivo tienen "tranquilidad" porque hay "un excelente equipo económico".

En cuanto a la inflación, aseguró que "a partir de mayo vamos a ir viendo cómo baja", no obstante reconoció que desde el Gobierno están transitando un "camino difícil"para poder bajarla.

"Estamos yendo por el camino correcto, no es el camino más fácil y no es un camino corto", sentenció el jefe de Gabinete.

Sobre el aumento de las tarifas, indicó que desde el Congreso no deben "fijar la política tarifaria", al tiempo que cuestionó que "el kirchnerismo tiene iniciativas demagógicas irresponsables" para frenar los aumentos.

"Lamentablemente no vino la ex presidenta (Cristina) Kirchner para dialogar, pero recordemos lo que ella hablaba cuando se planteaban proyectos sobre los que no se decía cómo se financiaban", dijo en referencia al informe de gestión que brindó en el Senado de la Nación el miércoles, en el que Cristina estuvo ausente.

Peña también afirmó que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, "está haciendo una tarea patriótica" y "logrando grandes resultados". También aseguró "no hubo ningún pedido de renuncia de nadie" para el ministro.

"No hubo ningún pedido de renuncia de nadie de nuestra fuerza política para Aranguren. Es un gran ministro que está haciendo una tarea patriótica. Es mucho más fácil hacer demagogia que ponerse a trabajar para que los argentinos volvamos a tener energía después de años de destrucción de la matriz energética. Le toca a veces el rol antipático de ser la cara de cosas que irritan a todos, pero lo respaldamos", aseveró.