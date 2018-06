El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo ayer ante empresarios estadounidenses en Nueva York que el acuerdo con el FMI no comprometerá la capacidad del Gobierno de "ganar las elecciones del año que viene". El funcionario almorzó en el Council of Americas (COA), que preside Susan Segal, una ex JP Morgan Chase y dialogó con empresarios de los Estados Unidos reunidos en el BCIU.

Peña llegó a los EE.UU luego de su gira por el Reino Unido. El jefe de Gabinete busca engrosar en Wall Street el monto del acuerdo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el FMI para conseguir auxilio financiero. En su primera jornada, Peña almorzó en la sede del Consejo de las Américas, lugar en el que dio un mensaje de confianza a la gestión de Macri frente a los hombres de negocios estadounidenses. "Tenemos mucha confianza en que el acuerdo con el FMI y la nueva situación en la que estamos no van a comprometer nuestra capacidad de ganar las elecciones del año que viene", dijo Peña ante los inversores.

El mensaje de continuidad política que lanzó Peña estuvo reforzado por otro acerca del compromiso del macrismo para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas: "Sabemos que por varias razones el camino se hizo más angosto y patinoso, por eso fuimos al FMI y estamos cerca de un acuerdo preventivo", señaló.

Previamente, el jefe de ministros participó de un desayuno a puertas cerradas en el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU) con empresarios e inversores, algunos de ellos con presencia en la Argentina y otros con planes de incursionar en el país.

Escrache en Nueva York

En tanto, Marcos Peña, fue blanco ayer de una insólita protesta en Nueva York, donde una mujer le entregó una banana y le dijo que era el "ganador del premio al gorila del año", al rechazar el veto a la ley opositora que intentó reducir las tarifas de los servicios públicos. Peña no aceptó la fruta y, antes de retirarse, señaló: "Gracias, mucha suerte, disfruten Nueva York".