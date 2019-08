Tras el salto del lunes, el dólar se tomó ayer un respiro ayudado por el rebote de las monedas emergentes. Aunque, para conseguir una leve baja, el BCRA debió apelar a su munición gruesa: venta de contratos de futuros y la duodécima suba en fila de la tasa, que superó el 62%. Así, la divisa cedió 20 centavos a $46,48 y el mayorista cayó 19 centavos a $45,30. Un alivio para el Gobierno a sólo cinco días de las PASO. No obstante, en el mercado aseguran que la dolarización de carteras crece y augura más tensión en las próximas ruedas. Sin reactivación económica a la vista, preocupa un panorama de tasas aún más altas.

Tras las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, China tomó medidas para estabilizar el yuan y calmó a los mercados globales. El lunes se había devaluado con fuerza, lo que impactó en el grueso de las monedas de la región. Esto eliminó la presión extra que había sufrido el peso, en una plaza cambiaria local ya complicada por la fragilidad económica y el clima preelectoral.

Por eso, pese a la menor presión externa, la demanda de divisas sigue en alza. Fernando Izzo, operador de ABC, señaló que el dólar "se vio demandado para coberturas de portafolios y cierre de posiciones de algunos bancos, que ante la proximidad de las elecciones toman precauciones y salen de activos de tasa de interés en pesos".

Así, el Central se mantuvo activo en el mercado de futuros con ventas, en especial a fin de mes y septiembre, para moderar las expectativas de devaluación. En esa herramienta, la entidad consiguió un poder de fuego de hasta US$6.600 millones. Además, convalidó un aumento de la tasa de Leliq de 69 puntos básicos hasta el 62,28%. Una fuerte suba que debió avalar para evitar una mayor dolarización, pese a que no logró renovar todo el vencimiento del día y dejó en la calle $1.000 millones.

Por el pago de deuda y la devaluación del yuan, las reservas cayeron US$1.097 M en dos días

El BCRA continúa complicado para cumplir con la meta de emisión 0% ante el regreso de las tensiones cambiarias. Ya en julio, tuvo que convertir en bimestral la meta de base monetaria mensual a raíz de las dificultades. Hoy el promedio de dinero en circulación supera en más de $32.000 millones al establecido por el esquema acordado con el FMI y los analistas coinciden en que deberá acelerar el alza de tasas para absorber todos los pesos que necesita. Una mala noticia para la economía real, que en junio sumó datos en rojo (ver páginas 2 y 3).

"Pensamos que la tasa va a subir más. Incluso aunque las expectativas mejoren no van a poder bajarlas rápido por los niveles de inflación y para cumplir la meta. Además, desde que el Fondo autorizó la venta de reservas, el BCRA no las usó. Fue una manera de decirle al mercado ojo conmigo pero al final sólo opera con futuros y tasa porque, para mí, no tiene el ok 100% del FMI. Eso hace que todas las tensiones se vayan a la tasa", consideró Santiago López Alfaro, economista de Delphos Investment.

Un reciente informe de Itega advirtió que el poder de acción del Central en caso de corrida es limitado ya que casi la totalidad de las reservas están comprometidas en vencimientos de bonos y letras, swaps y depósitos en dólares, entre otras cosas. Justamente, ayer las arcas públicas perdieron US$578 millones por el pago de deuda. Sumadas a la caída del lunes, impulsada por la devaluación del yuan (un tercio de las reservas están en esa moneda), en dos días se fueron US$1.097 millones.

Hacia delante, Alfaro planteó un escenario volátil: "Somos muy cautelosos porque pensamos que el resultado puede ser peor para el Gobierno que lo que espera el mercado y lo de afuera aún no terminó".