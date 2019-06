En abril y mayo la producción no dio señales de reactivación. Según el Índice Coincidente de Actividad Económica (ICAE) de la UTDT, las comparaciones con los meses previos tuvieron nuevas variaciones negativas, libres de factores de estacionalidad. Así, los datos avanzados muestran que en mayo el PBI habría caído 0,51% contra abril. Y el propio abril sufrió otra contracción de 0,55% contra marzo. La expectativa es que en algún punto la economía deje de caer, pero lo cierto es que no hay factores de la demanda agregada que muestren señales positivas en ese sentido.

Hacia adelante, los economistas no prevén una recuperación significativa del PBI

Los datos oficiales publicados por el Indec mostraron que hasta marzo no hubo piso para la caída del PBI. Ese mes dio una caída de 1,3% contra febrero. Para abril sólo hay mediciones privadas. Además del ICAE de la UTDT, el Índice Mensual de Actividad (IMA) del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA), registró una leve baja de 0,1% desestacionalizado contra marzo.

Hasta acá la expectativa era que el aporte de la cosecha gruesa lograra compensar la fuerte caída del resto de los sectores. En los indicadores privados aún no se vio y ahora la pregunta es si en el EMAE del Indec la cuestión resultará distinta. En cualquier caso, los economistas no prevén variaciones inferiores al -0,5% ni superiores al 0,5% para los próximos meses. Es decir: en el mejor de los casos la economía luce cerca de abandonar la brutal caída experimentada y entrar en una etapa de estancamiento.

Así lo explicó el economista de ITE-FGA, Juan Balasini: "Estamos viendo que la economía está estancada en el piso de la "L". Que caiga desestacionalizado 0,5% o que suba 0,5% es lo mismo a esta altura. Se mantiene el escenario de estancamiento y para empezar a hablar de repunte se necesitan varios meses de crecimiento en magnitudes más relevantes".

Con el resto de los sectores de la actividad en negativo, la pregunta es si el agro compensa

Coincidió el director de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez: "Para mí el piso debería haber aparecido en abril, por el agro. Si no fue ahí, fue en mayo. No me sorprendería dejar de ver caídas e incluso algún número positivo, lo que se explica porque la caída de marzo fue demasiado grande. Y tampoco me sorprendería ver contracciones leves. Hacia adelante no cabe esperar crecimiento pero sí alguna recuperación parcial".

Caamaño destacó que, desde lo estadístico, cualquier pequeña mejora significará que la economia deje de empeorar y que en ese sentido, a partir de junio, las paritarias implicarán una leve mejora en el salario. Balasini afirmó: "No tenés ningun driver que empuje, los salarios reales no recuperan, el gasto público está ajustando, las exportaciones no terminan de levantar y la inversión esta muerta. Lo mas esperable, viendo esta coyuntura, es un estancamiento".