Una golondrina no hace verano, aseguran en el mercado local. A pesar de que a fuerza de supertasas y más contracción monetaria finalmente el viernes el Banco Central logró enfriar el dólar, después de que la cotización de la divisa se dispara $2,70 en dos días, analistas y operadores esperan que la volatilidad cambiaria continúe, de la mano de números de la economía local que no invitan al optimismo, una incertidumbre electoral que pega cada vez más fuerte sobre las decisiones de los inversores y un escenario internacional en el que los mercados emergentes ya no son favoritos.

"De ahora en adelante tenemos que estar preparados para días de mucha volatilidad en el tipo de cambio", afirma el analista financiero Christian Buteler.

El especialista agregó que la evolución del dólar en las próximas semanas va a depender de varios factores: "Hay que ver cómo sigue el contexto internacional, si continúa o no el desarme de posiciones de los mercados emergentes, si en algún momento empiezan a aparecer números positivos de la economía argentina y cómo se vaya desarrollando el tema electoral".

El Gobierno confía en que los dólares del campo y del FMI calmarán a la divisa hasta las PASO

El Gobierno confía en que los dólares del campo y del acuerdo con el FMI le permitirán llegar con un tipo de cambio más calmo a las PASO.

Según estimaciones difundidas el viernes por el Ministerio de Hacienda, esperan que este año el sector agroexportador liquide más de u$s25.000 millones. El grueso de la venta de divisas de la cosecha, de acuerdo a las proyecciones de la cartera económica, se concentrará entre marzo y agosto, lo que le dará más aire al oficialismo en su carrera hacia la reelección.

A partir de mayo, en tanto, el Tesoro podría comenzar a subastar los dólares provenientes del nuevo desembolso del crédito stand by que el directorio del FMI aprobaría antes de fin de mes.

Hasta entonces, todo dependerá del poder de la tasa del Banco Central. El viernes la entidad decidió desdoblar la licitación de Leliq para -según afirmó- "mejorar la señal de política monetaria y calibrar con más precisión la liquidez del sistema" y convalidó una fuerte suba en la tasa de referencia, de 600 puntos básicos, que la llevó al 57,894%, su mayor nivel en dos meses.

"Vamos a tener semanas de volatilidad en el tipo de cambio y en la tasa de interés hasta conectar con los dólares de la cosecha a partir de principios de abril y los dólares del FMI que venderá el Tesoro desde mayo vía subastas en el mercado de cambios", afirmó el economista Federico Furiase, director de Eco Go.

En la misma línea, desde GMA Capital señalaron que el cimbronazo que sufrió el dólar la semana pasada dejó una lección: "la calma cambiaria desapareció". "El mundo y el año electoral prometen seguir dotando de variabilidad al peso argentino en tanto no generemos señales de confianza", indicaron.