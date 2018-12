Los empresarios industriales dejaron ver la disconformidad con el plan financiero que tomó el Banco Central porque, a pesar del anuncio del fin del piso del 60% en las tasas de interés, consideraron que las variables para contener el precio del dólar seguirán atadas a la especulación del mercado y se mantendrán alejadas de las necesidades de la producción.

En la Unión Industrial Argentina ( UIA) sobrevoló ayer el pesimismo porque creen que la noticia sólo confirmó la ausencia de metas para la producción manufacturera local. "Es positivo que no haya un piso y ojalá lleve a los banco a bajar la tasa porque es indispensable, pero va a estar muy atado a la suerte de la inflación y el dólar", sostuvo el integrante del Comité Ejecutivo de la entidad fabril y empresario, José Urtubey.

Consultados por BAE Negocios, y en declaraciones en off the record "para evitar pesimismo", los dueños de las fábricas dejaron en claro que "las tasas de quiebre" seguirán siendo parte del escenario de incertidumbre de la industria. "Si baja poco, no sirve. Debe bajar a 30%", sostuvo un referente de la industria, que lamentó la situación por la que atraviesa el sector.

“La baja va a ser lenta, porque tiene que chequear la baja del dólar”, se lamentaron

Los industriales alertaron que "la demanda desapareció" y que "las empresas perdieron patrimonio". "La inflación bajó producto de la muerte del enfermo", ironizó un referente de los industriales, quien sostuvo que "un país que no trabaja requiere de un tipo de cambio más alto pues es más pobre".

Los industriales adelantaron que "vienen meses de poca actividad, como enero y febrero", por lo que la situación será aún más conflictiva en las fábricas, y se encendieron las alarmas en el empleo. Los empresarios reclaman un auxilio financiero para enfrentar la crisis.

"La tasa debe ser mayor a la de la inflación, pero de la inflación que no sucede por aumento de tarifas del catch up producto de una devaluación, que a su vez fue producto de un freno previo al dólar", alertaron desde el sector que consideraron que "se ha cometido mala praxis".

Sucede que la fórmula de tasas al 60% no deja margen para la supervivencia, según el análisis crudo que realizó un líder de la mesa chica de la UIA. "No hay plata en el mercado y cada vez cuesta más el capital de trabajo", sostuvo, y se quejó porque las medidas anunciadas en los últimos días "sólo apostaron a la micro y no son más que paliativos".

De hecho, existe una fuerte preocupación entre los grandes empresarios que se quejaron del "populismo" del Gobierno con anuncios destinados sólo para las pymes. "Si las empresas grandes se derrumban, las medidas para las chicas serán sólo anécdotas", se lamentó.

"Lo que más nos impacta es la tasa porque enfría la economía. Y este anuncio no es positivo porque la baja va a ser lenta, ya que tienen que chequear la baja del dólar", aclaró otro referente, quien pidió "evitar jugar con el precios dólar porque genera inestabilidad en todos los sectores".