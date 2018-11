El intendente de General Alvear, Walter Marcolini, solicitó que el gobierno nacional declare la emergencia agropecuaria nacional, a raíz de los daños ocurridos por la tormenta de granizo que hace unos 10 días afectó a unas 6.000 hectáreas cultivadas de ese departamento del sur de Mendoza.

“Hay que pensar en 18 meses porque tenemos dos temporadas que no se va a producir”, dijo

Marcolini en diálogo con Télam.

Detalló que el granizo afectó "una zona de 25 kilómetros de longitud por un ancho variable entre los 3 y los 8 kilómetros, y eso destruyó al 100%, unas 6.000 hectáreas de producción en la zona más importante del departamento”.

“Nos ha dejado en zona de desastre agropecuario, y el gobierno municipal tomó medidas inmediatas. Yo decreté la emergencia agropecuaria el día lunes y este último viernes la decretó el gobierno provincial”, narró el jefe comunal quien agregó que “nosotros estamos haciendo una entrega de oxicloruro qué se utiliza junto al sulfato de cobre para proteger a los viñedos y a los frutales del daño vegetativo”.



Marcolini explicó que además de los daños directos en la materia prima “hay que pensar en el eslabón industrial, porque vamos a tener ahora muchas bodegas, secaderos de fruta y galpones de empaque que no van a trabajar, con lo cual el empleo estacional (de noviembre a mayo) está seriamente perjudicado”.

Informó que tomaron contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los barrios vulnerables que están en la zona afectada, y dijo que “hemos solicitado un ATN al Ministerio del Interior, y esta semana esperamos avanzar con el ministerio de Dante Sica, específicamente con la Secretaría de Agricultura para poder avanzar con una transferencia directa de recursos”.

“Es necesario para que nos permita volver a trabajar, y que la gente no tenga que abandonar las áreas cultivables, por eso necesitamos una ayuda extraordinaria urgente del Estado nacional, sobre todo a los productores más chicos, a los de hasta 10 hectáreas. Hay que pensar que son 910 productores, de los cuales 670 solo tienen entre 3 y 5 hectáreas”, señaló.



Marcelo Rivas, productor de Bowen de 10 hectáreas, con 6 de ellas de viñedos; 3 de duraznos y una de ciruelas, le dijo a Télam que perdió el 100% de su producción, comentó que “el seguro agrícola no alcanza, es un seguro solidario, por lo que vamos a seguir peleándola, voy a tener que trabajar afuera con el tractor para poder sobrevivir”.

Rolando Ferrer, productor de la zona de Los Compartos, nucleado en la Cooperativa Algarrobo Bonito, a unos 10 kilómetros al este de General Alvear, le dijo a Télam: “Yo he perdido un 70% de la producción. Encima no tenemos agua porque este sería el momento de echarle un riego, hasta que de acá a un mes no vamos a poder volver a regar”.