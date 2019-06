En los primeros seis meses la demanda de préstamos por parte de los bancos está "por debajo de lo esperado" reconocieron las entidades tanto nacionales como privadas. La incertidumbre política es el principal factor a la hora de decidir y que va acompañado por las altas tasas. Distintos representantes comerciales de las firmas que participan de la muestra afirmaron a este diario que "el no saber quién vendrá como también la no mejora de la economía hacen que las grandes decisiones como comprar un tractor o sembradora se frene". Aunque destacaron que sí hay salida de préstamos para bienes de capital, pero con la salvedad que la línea de menor tasa es la ofrecida en dólares y no así la de pesos que está lejos de ser tomada por el productor.