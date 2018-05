El acuerdo el gobierno nacional con petroleras para congelar los precios hasta julio comienza a implosionar a través del canal mayorista, que incluye la venta de combustibles al agro, al transporte de pasajeros y a grandes industrias: de acuerdo a fuentes del mercado las petroleras Axion y Shell decidicieron restringir el volumen de oferta, lo que podría complicar las actividades del campo. El temor de los productores es al desabastecimiento, ya que aun falta levantar un 20% de la cosecha de soja, unas 7 millones de toneladas.

Lo cierto es que las petroleras ya le anunciaron a sus grandes clientes que la oferta empezaría a escasear. Shell, por ejemplo, modificó las condiciones de venta al mercado mayorista, reduciendo algunas bonificaciones y condiciones de pago, en tanto Axion ya les adelantó a sus clientes de la zona pampeana que les va a vender combustibles con cupo de 200 litros para el segmento mayorista. En el campo la preocupación no es menor, ya que la demanda de gasoil es fuerte, en un mercado donde YPF y Axion concentran mas del 80% de la oferta.

En el mercado creen que este contexto era previsible que desde las petroleras, para cumplir con el "Acuerdo de estabilidad de precios con cuenta compensatoria" que el Ministerio de Energía que conduce Juan Jose Aranguren pactó con YPF, Shell y Axion Energy, las compañías comenzarán a limitar la oferta para volcar mas combustible al mercado minorista. El problema, señalan los analistas, es que si bien de acuerdo a lo firmado en el pacto las empresas podrán a partir de fines de junio "compensar las diferencias resultantes" de las variaciones de costos acumuladas en el bimestre durante "un periodo de seis meses a partir del 1 de julio de 2018", será muy díficil trasladar esas pérdidas a los surtidores, ya que no hay margen para que los bolsillos de los usuarios puedan asumir subas de mas de un 25% en la nafta y gasoil. Así, si bien el estado acepta que ya adeuda a las petroleras un aumento del 12% en los surtidores por el alza del precio internacional del petróleo y la devaluación de mayo, no podria convalidar una suba superior en julio.

De esta manera, el escenario a corto plazo para los clientes mayoristas, especialmente del segmento agro, es que empezará a escasear el combustible, ya que para cumplir con las estacioneros y abastecer a los minoristas, las petroleras recortaran su producción en el resto de los segmentos.

Estaciones blancas

En tanto, la petrolera holandesa Trafigura ya aumentó sus precios en los canales mayoristas y advirtió a sus clientes que sólo les brindará en tiempo y forma el combustibles a las estaciones de su propia red, Puma Energy, por lo que el resto de las estaciones deberán buscar algún abastecimiento alternativo.

La noticia no es buena para las mas de 500 estaciones blancas que hay en el país, las cuales, por ser independientes, no están integradas con operadores petroleros y no tener contratos de "bandera", deberán cambiar de proveedores o cerrar surtidores, aunque la peor parte se la llevarán los clientes del interior del país y la zona núcleo, ya que en muchas zonas hay disminución y hasta quiebres de stock en estaciones blancas.