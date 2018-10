La demanda de divisas registró una fuerte baja en los últimos meses, de la mano del dólar caro y la menor actividad económica.

De acuerdo a los datos publicados en el Informe de Política Monetaria (IPOM) de octubre del Banco Central, difundido el lunes, la compra diaria neta de dólares por parte de los importadores pasó de un pico de u$s140 millones en junio a cerca de u$s5 millones a partir de mediados de octubre.

En la misma línea, la demanda de divisas para atesoramiento y turismo se redujo a poco más de u$s50 millones por día desde u$s160 millones a mitad de año.

"Vemos que la demanda de dólares de empresas no agropecuarias y el atesoramiento minorista pasó de niveles cercanos a entre u$s100 y u$s150 millones en mayo y junio a niveles más próximos ahora a u$s20/40 millones por día", destacó el titular del BCRA, Guido Sandleris, durante la presentación del IPOM.

El funcionario atribuyó esta caída a la mayor competitividad del tipo de cambio y los retornos más atractivos que ofrecen los activos en pesos.

El dato positivo para el Gobierno es que esta menor salida de divisas anticiparía la continuidad del superávit comercial en octubre, después del saldo positivo de u$s314 millones que arrojó la balanza comercial en septiembre (Ver página 2).

"El nivel actual del tipo de cambio real está contribuyendo al ajuste de las cuentas externas, a lo que se suma el efecto de la menor actividad económica sobre la demanda de importaciones", señaló el BCRA en su informe.

La caída en la demanda neta de divisas además es clave para la estabilización del tipo de cambio, el objetivo central que persigue la nueva administración del BCRA, según manifestó ayer su presidente.

"Nuestra prioridad en este momento es asegurar que dejamos atrás esos meses tan difíciles que vivimos, esa inestabilidad financiera tan grande", aseguró Sandleris en la presentación del IPOM de octubre.

Esta fuerte merma en la compra de dólares, que se profundizó con la puesta en marcha del nuevo programa monetario del Central, se espera que en los próximos meses esté acompañada también por una mayor oferta, lo que permitiría mejorar aún más el balance de las cuentas externas.

La autoridad monetaria prevé que el nuevo nivel de tipo de cambio real aliente las liquidaciones y que, además, las exportaciones de cereales y oleaginosas del próximo año dejen atrás el impacto de la sequía.

A esto, destaca el BCRA, se sumará el ingreso de dólares pactado con organismos internacionales, como consecuencia del reciente acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según señala el IPOM, durante el resto de 2018 el Tesoro recibirá aproximadamente u$s 13.440 millones en desembolsos del préstamo stand-by del Fondo y u$s 1.513 millones de otros organismos, mientras que en 2019 recibirá aproximadamente u$s 22.820 millones en desembolsos del crédito del FMI y alrededor de u$s3.000 millones de otros entes multilaterales.