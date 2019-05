La medida gremial se sintió en los puerto de Rosario donde a partir de piquetes no sólo no pudieron llegar los camiones hasta los puertos para la descarga de los granos, sino tampoco el trabajo del personal, lo que ocasionó una pérdida por el no ingreso de divisas en el día de hoy por u$s122 millones.



Mediant. un comunicado la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) repudió los “piquetes frente a las plantas industriales y terminales portuarias, pese a que el Ministerio de Trabajo había dictado ayer la conciliación obligatoria”.



Para la exportación el conflicto en los puertos es “irrazonable y perjudicial” dado que no sólo dejaron de llegar divisas al Central sino también por los gastos que generan que un barco no se mueva el cual tiene un costo diario de u$s50.000.



Las cereales señalaron además que no hay motivos para el reclamo dado que semanas atrás se alcanzó “un convenio salarial completo con revisión en julio próximo”.



Lo que estaba previsto cargar para hoy eran: 250.000 toneladas entre soja y subproductos, 60.000 de trigo y 50.000 toneladas de cebada, entre otros.