El salario real de los trabajadores registrados cayó 2% mensual en agosto y 7,9% interanual, según datos oficiales difundidos ayer por la Secretaría de Seguridad Social. El fuerte retroceso consumado en un sólo mes, en plena corrida cambiaria, revirtió el rebote que los ingresos laborales habían experimentado en julio. Con este dato, el poder adquisitivo acumula un deterioro del 19% desde noviembre de 2015, justo antes del cambio de Gobierno. El salto inflacionario de septiembre adelanta un mayor deterioro y los analistas prevén un fin de año aún más complicado.

Los números corresponden a la índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), un indicador de variación salarial del sector formal que se utiliza, por ejemplo, en la fórmula de movilidad jubilatoria junto al IPC. De acuerdo a esta medición, en agosto el sueldo bruto registrado medio fue de $44.092. A fines de octubre se conocerá la medición del Indec, que incluye a los asalariados informales.

El deterioro salarial acumulado en la gestión Cambiemos se acerca al derrumbe del 23% real generado en 2002 por la megadevaluación que puso fin a la convertibilidad. Como publicó BAE Negocios, los analistas del Instituto Estadístico de los Trabajadores no descartan que el mandato de Mauricio Macri termine con una caída similar. Este desplome es la principal causa del incremento de la pobreza, que en el primer semestre llegó al 35,4% y a fin de año se acercará al 40%, de acuerdo a proyecciones privadas. Así, más de 5 millones de personas habrán pasado a ser pobres en cuatro años.

"No hay muchas posibilidades de rebote en términos salariales. Septiembre va a dar muy mal porque no van a crecer ni cerca del 6%, como dio la inflación", planteó el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, Luis Campos.

El analista remarcó que la disparada de los precios no fue acompañada por una recomposición generalizada, mientras el bono de $5.000 no alcanza a compensar y en muchos sectores se pagará en hasta cinco cuotas. "Las reaperturas de paritarias hasta ahora fueron casi inexistentes. Nada indica que octubre, noviembre y diciembre vayan a ser meses mejores. Todavía no llegamos al fondo del pozo y no se ve cuán lejos estamos de ese fondo", dijo.

Campos apuntó que aún no se conocen los datos de empleo post PASO, que reflejarán el recrudecimiento de la crisis. Como contó este diario, en el propio Ministerio de Producción y Trabajo admitieron que habrá un impacto en el mercado laboral. Mientras que las proyecciones económicas del FMI difundidas el martes, marcan una desocupación del 10,6% para fin de 2019 y de 10,1% para 2020.