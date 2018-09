La economía se juega esta semana una serie de paradas clave: el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará hoy el plan económico y luego, inmediatamente después, abrirán los mercados. Con Wall Street en feriado, la verdadera prueba de fuego será mañana. Desde el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA) calificaron a lo que se viene como "un momento bisagra".

Un informe reciente de ITE-FGA alertó por la poca reacción positiva que tuvo hasta ahora el mercado cambiario: "Las estadísticas publicadas por el Banco Central muestran que, hasta el momento, la cuenta corriente del mercado de cambios fue poco sensible a la devaluación. Dada la desconfianza generalizada que ha inspirado el gobierno en los mercados, cabe preguntarse si la condición sine qua non para frenar la corrida es corregir las cuentas externas, y si el tipo de cambio compatible con ese objetivo no lleva a la economía argentina a una nueva y profunda recesión".

Y amplió: "El anuncio del adelanto de los fondos del acuerdo firmado con el FMI para cerrar el programa financiero 2018/2019 sin mayores precisiones no solo demostró ser ineficaz para apaciguar los ánimos del mercado, sino que los exacerbó. La insistencia del gobierno por enviar señales de que va a dar cumplimiento a las metas fiscales para ese período demostró ser inconducente, y el riesgo país sigue en niveles récord para la gestión de Cambiemos".