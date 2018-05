La recaudación de impuestos a la seguridad social comenzó a caer en términos reales como consecuencia de la aplicación de la reforma fiscal, que aminoró el peso tributario sobre los aportes de las empresas por ese concepto. En abril el ritmo de incremento de ese ingreso tributario fue inferior a la inflación y desde Afip adelantaron que la tendencia "continuará" a lo largo del tiempo no solo con este tributo sino con otros. La variación general de la recaudación fue de 25,7%, apoyado por fuertes subas en el IVA por mayor actividad económica.

Durante el anuncio de los ingresos tributarios de abril, el administrador federal Leandro Cuccioli afirmó que la recaudación comenzará a sufrir en los próximos meses dos efectos: el primero será la menor cosecha por la sequía en el campo, que redundará en menores ingresos por derechos de exportaciones. Ya de por sí ese gravamen se mantiene en niveles bajos por el "juego financiero", según Cuccioli, de la baja mensual de retenciones al sector. El otro efecto que morigerará los ingresos tributarios serán los efectos de la reforma tributaria. Por este motivo, ya los ingresos por impuestos a la Seguridad Social cayeron levemente en términos reales: la variación entre abril del año pasado y el actual fue de 22,9%. "La cifra no representa una pérdida de puestos de trabajo sino un menor costo laboral para las compañías", explicó Cuccioli. "No es un efecto que nos sorprenda y es algo que va a empezar a suceder con el resto de los tributos". La ley tributaria aprobada a fines del año pasado introdujo ciertos cambios en el sistema de aportes patronales, entre ellos un mínimo no imponible y una alícuota general para las compañías de 19,50%.

El resto de los tributos registraron variaciones disímiles. Para el caso de IVA, el crecimiento en términos nominales fue de 37,4%, con especial incremento en el IVA aduanero (58% interanual); Ganancias también tuvo una suba fuerte superior a 40%. Los impuestos relacionados al comercio exterior volvieron a mostrar diferencias marcadas: los derechos de exportaciones decrecieron 3% y los de importaciones subieron 63%.

Enviarán intimaciones por débito

El organismo tributario enviará a determinados contribuyentes obligados a aceptar cobros con sistema POS mensajes inductorios para advertir casos en los que Afip detecte que no se esté cumpliendo con la regla. El fisco cruzará datos de empresas de tarjetas para conocer qué profesionales, comercios u otros contribuyentes obligados no registran transacciones con esa modalidad. Luego de una advertencia formal, la Afip podrá determinar la clausura.