La revisión del PBI 2016 hecha por el Indec, por el cual recortó la pérdida de la actividad económica, al pasar de una caída de -2,25% a -1,8%, se atribuye para muchos expertos en que mediante este mecanismo también crece menos el PBI 2017 (2,9% de crecimiento) y no el 3%, por el cual se gatillaba pago del cupón PBI de la deuda canjeada en 2005-2010.

PBI per cápita vegetativo

En tanto, en los últimos seis años, entre 2012 y 2017, el PBI sólo creció 1,3%, a razón de 0,2% por año, consignó ayer la consultora LCG. "Con un crecimiento vegetativo del 1% anual, el PBI per cápita cayó 5%, retrocediendo a los niveles de 2010", completó. El informe agregó que, de haberse evitado este tipo de crecimiento avanzando a una tasa del 2% anual desde 2011, el PBI actual sería 11% mayor y el PBI per cápita 5,6% superior. "No esperamos que esta brecha logre achicarse durante 2018", completó. LGC amplió que la aceleración del crecimiento en el cuarto trimestre, eleva el arrastre estadístico para 2018 a 1,3 puntos.