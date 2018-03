El valor de la carne en el mostrador no para de subir. Sobre datos parciales, el precio del producto de mayor demanda por el consumidor registró un aumento de 2puntos porcentuales en febrero respecto al interanual de enero. Si bien por ahora sigue por debajo de la inflación, cada vez está más cerca de alcanzarla en el actual contexto de sequía.

Según datos aportados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entre en febrero, el precio de la carne vacuna registró un aumento interanual del 21,2% mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese mismo año acumuló un alza estimada del 26,6 por ciento.

Si bien la venta en las carnicerías en los primeros días de febrero tuvo un aumento en los valores, éste se fue nivelando con la sequía, que generó mucha oferta en el mercado. "El tema es saber que pasará después", advirtió el economista del Ipcva, Miguel Jairala.

Según explicó el experto, por el mal clima el mercado tiene una gran oferta de animales, pero se trata una hacienda que llega a la plaza con mala calidad de terminación y que sirven para exportación o para un consumo de un poder adquisitivo un poco más bajo, pero que no es lo que está acostumbrado el consumidor de la ciudad de Buenos Aires y esa mercadería puede llegar a subir cuando se acabe lo que se encerró a fin de año pasado. Es decir que la demanda buscará hacerse de las mejores cabezas de ganado y para eso pagará más. Valor que se trasladará a las carnicerías.

"Cuando la inflación se pare un poco y la carne escasee producto de la sequía, el atraso será otra cosa", dijo el economista.

Desde la localidad de Pila, en la provincia de Buenos Aires, en plena cuenca del Salado, Mariano, productor ganadero resaltó que "la situación es complicada. Hoy no hay campo para hacer retención de vientres, se vendió el destete temprano para aliviar la carga en los campos y el mismo no fue repuesto". A partir de esto, todo lleva a pensar a que habrá menos vaca y vaquillonas en este otoño.

En ese sentido, el Ipcva estima que la participación de hembras en la faena en febrero rondaría el 44,5 por ciento. Este porcentaje sigue siendo igual a los datos que se vienen viendo desde noviembre último el cual por ahora no supera el 45 por ciento. Lo que quiere decir que esta estable en ese valor.

Esto marca un escenario que si bien muestra que no se está reteniendo más, todavía no se puede hablar de liquidación. "Para eso se debe no sólo superar el porcentaje actual sino que haya meses consecutivos con el mismo valor", advirtió Jairala.

Carlos quien tiene su establecimiento en la localidad bonaerense de Rauch trazo "un panorama muy malo para el invierno dado que no hubo posibilidad de sembrar nada de forraje por la falta de lluvias".

Una situación que demuestra que la sequía ya afecta al sector es lo que paso días atrás en el primer remate ganadero de marzo del Rosgan donde se pusieron a la venta con más de 18.300 cabezas y que si bien se caracterizó por tener una buena oferta en plaza, fue de difícil colocación.

En ese sentido, el director Ejecutivo Raúl Milano, explicó que la "gran cantidad de lotes son el correlato de la necesidad que tienen los productores en plena zafra de desprenderse de sus rodeos rápidamente. Este año no pueden elegir, como sí lo hicieron en 2017 que de tantas lluvias los campos estaban tan empastados que retenían y le daban más kilos. Hoy a poco tiempo de ingresar en el otoño y sin reservas suficientes todos están alivianando los campos".