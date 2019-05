El banco que más depósitos a plazo fijo online concretó desde la puesta en marcha del nuevo sistema es el Nación, con un total de 16.828 operaciones por un monto superior a los $ 2.777 millones, informó hoy la entidad oficial.

La iniciativa, impulsada por el Banco Central, permite a los ahorristas realizar depósitos a plazo fijo online sin la necesidad de ser clientes y busca generar una mayor competencia entre los bancos a través de una mejora en la tasa de interés que pagan con el objetivo de que los pesos no vayan al dólar y reducir el "spread" (diferencia) que existe respecto a la que perciben las entidades por las Leliq.

Ayer, el presidente de la entidad monetaria, Guido Sandleris, dijo que estaba “muy conforme” con el nuevo sistema, que se puso en marcha el 30 de abril pasado.

“La tasa de interés es muy importante y para que resulte atractivo para un ahorrista tener sus ahorros en pesos, necesitamos que esa tasa de interés sea positiva”, dijo Sandleris durante una conferencia de prensa.

En base a los números informados hoy por la entidad que preside Javier González Fraga, sobre once días hábiles medidos desde la puesta en marcha del sistema de depósitos on line para no clientes, el Banco Nación concretó un promedio de 1.530 operaciones por día.

��El Banco Nación superó los 16.800 plazos fijos online y se consolida como la entidad que más depósitos concretó desde la puesta en marcha de este sistema.

�� https://t.co/MzakLofax5 pic.twitter.com/LwgXHAJjKo — Prensa BNA (@prensabna) 16 de mayo de 2019

Al momento de explicar la elección de los ahorristas, en la entidad oficial afirmaron que esto se debe a que "el Nación ofrece una de las tasas más atractivas del mercado, de 55% anual, para los depósitos a 30 días".

Por el momento solo el Nación, el Credicoop y el Ciudad son las únicas entidades que cuentan con esta propuesta para los no clientes dentro del listado de los 10 principales bancos con mayor volumen de depósitos dentro del sistema local.

En base a la información suministrada hoy por el Banco Central en su página web, la propuesta más conveniente para los depósitos on line para no clientes es la del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con una tasa de 56% para las colocaciones de 30 a 35 días; seguido por el Nación, con una tasa de 55%.

Otros bancos que participan de esta propuesta son el Bica, con una tasa de 52,5%; Ciudad, Voii y de Corrientes, 52%; San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos y Nuevo Banco de Santa Fe, con una tasa de 50,25%; Formosa (50%), Credicoop, Hipotecario y Bancor (48%), Caja de Crédito Cuenca (47%) y Chubut (46%).