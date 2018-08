El sector automotriz encendió las alarmas con la determinación del Gobierno de reducir los reintegros para las exportaciones. Tanto las terminales como los autopartistas advirtieron que en el mediano plazo se podrían ver afectadas las ventas externas, ante la suba consecuente de los costos de producción, de no mediar una negociación con el Ejecutivo. Desde las automotrices señalaron a BAE Negocios que "primó la sorpresa porque a principios del año estábamos consensuando con el Gobierno cómo se iban a aumentar los reintegros, y ahora están bajándolos. Todavía no sabemos la reducción con exactitud, pero esto va a golpear los costos de fabricación por el no reconocimiento de los impuestos asociados, y puede complicar las exportaciones. En todo caso, dependerá de la negociación que se pueda tener con el Gobierno".

Las terminales entablaron una negociación hace meses para lograr un aumento en los reintegros por exportación para llegar al 10,5% con el objetivo de morigerar los costos argentinos, afectados por la "elevada" carga impositiva. El objetivo también iba de la mano con la reforma impositiva, y la quita de "impuestos distorsivos" que perjudican la competitividad local. Incluso, el posicionamiento surgió de un análisis previo realizado por Adefa.

En forma conjunta, desde la AFAC afirmaron que "conceptualmente cualquier reducción de reintegros es perjudicial para las exportaciones de autopartes, en un contexto de fuerte problema de competitividad y necesidad de generar actividad exportadora, en un sector que enfrenta un fuerte déficit comercial".