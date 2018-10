Las proyecciones de la macro siguen en una dinámica de empeoramiento continuo: los economistas dejaron de creer en que sea posible una caída del PBI de apenas 0,5% para el 2019. A pesar de que se trata de un año electoral, prevén la contracción pueda alcanzar incluso el 2,5%. Las razones: el apretón monetario, el torniquete fiscal, la caída del salario real, el aumento del desempleo y el subempleo, y una inversión que luce esquiva. Se esperaban dos años seguidos de crecimiento pero, por el contrario, se registrarían sendas caídas pronunciadas en 2018-2019.

Las consultoras están corrigiendo a la baja, y fuerte, sus proyecciones de variación del PBI para 2019. En ese sentido, el Banco Mundial y el FMI primerearon y publicaron, ambos, mermas esperadas de 1,6% para el año que viene. Ya no le creen al -0,5% del Gobierno. Ahora las consultoras van adelantando que el próximo REM del BCRA también reflejará un empeoramiento de las expectativas. Desde Eco Go ya esperan una caída de 2,5%. Por su parte, ACM una de 2%. Mientras que el CESO una de 1,5%, y avisan que eso es en un escenario optimista de estabilidad cambiaria. Y desde Ecolatina prevén una de 1% y remarcan que si no hay reapertura de paritarias volverán a revisar a la baja.

Los números oficiales del Presupuesto 2019 apuntan a que el año que viene será de puras caídas de los distintos componentes de la demanda agregada, con malos desempeños del consumo privado, del gasto público y de la inversión. Pero imaginan un aporte extraordinario de las exportaciones, que crecerían 20,9% interanual. Los analistas privados tienden a no coincidir con ese optimismo.

Desde ACM, el economista Guido Lorenzo afirmó que ya corrigieron su visión para el 2019, que hasta hace poco era de caída de 0,5%, y puso el eje en el optimismo oficial sobre las ventas al exterior: "Hemos corregido a -2%. A todos los componentes de la absorción doméstica los vemos deteriorados y revertir el arrastre negativo de este año solo podrá lograrse con exportaciones, sobre las cuales aún tenemos dudas de que puedan crecer al 20%, como indica el proyecto de ley del Presupuesto".

Coincidió con esa lectura el director del CESO, Andrés Asiaín, quien afirmó: "Esa proyección para las exportaciones está muy atada a la cuestión del agro y nos parece excesivamente optimista". Y agregó: "Vemos caída de 1,5%. Se deterioró la proyección por la suba del dólar. Al consumo privado lo vemos cayendo más que lo previsto por el Gobierno, por el impacto de la inflación. También vemos mayor caída a la prevista por el Gobierno en inversión y gasto público. Y hay que tener en cuenta que esos números son en un escenario optimista de estabilidad, que se va a dar si no entramos en default y si no se va por las nubes el dólar".

En esa misma línea, desde Ecolatina señalan que el 20% para las exportaciones es demasiado optimista. "Nosotros esperamos algo menos de la mitad", señaló el analista de la consultora, Matías Rajnerman, que prevé que la caída del PBI sea de 1% en 2019. "Este empeoramiento de nuestra expectativa es post apretón monetario, antes teníamos -0,5%. Y si no se reabren paritarias y el salario real cierra el año con una caída de más de 10% entre puntas, lo ajustaríamos un poco más a la baja", dijo.

También la caída de apenas 1,6% para el consumo privado, que prevé el Presupuesto 2019, luce moderada. Rajnerman destacó en ese sentido que "dado el aumento del desempleo, los ajustes paritarios no alcanzarán a la inflación. Y la caída del salario real por segundo año consecutivo, sumada a la restricción del crédito por la alta tasa de interés, golpearán al consumo privado".

Tampoco cabe esperar mucho aporte a la actividad por parte de la inversión, con el Gobierno ajustando fuerte el gasto en obra pública (la caída del gasto de capital estaría en torno al 25% real) y dependiendo demasiado de la incógnita de las PPP. Y tampoco por el lado privado, con una utilización de la capacidad instalada oscilando entre 60-65%. Desde Eco Go corrigieron la previsión para el 2019: aunque esperaban una de 1% hasta hace unas semanas, ahora proyectan que la contracción sería de 2,5%. "Es un dato muy fuerte pero es así, este año deja un arrastre negativo de 4 puntos", sentenció el analista de la consultora, Juan Paolicchi.