En lo que representa la mayor evidencia de que las automotrices se desviaron notoriamente del acuerdo firmado con Brasil en 2015, el déficit autopartista global cerrará este año en alrededor de 5.500 millones de dólares, en un nivel similar al de 2016.

Así lo adelantaron a BAE Negocios fuentes sectoriales, desde donde observaron que casi no habrá variaciones respecto del déficit de 5.800 millones de dólares el año pasado.



Ya en el primer semestre de 2017, las importaciones de partes crecieron un 8% con relación a igual período de 2016, alcanzando los u$s3.788 M, mientras que la producción de vehículos ha caído el 2,1% en el mismo período.



De acuerdo con datos aportados por el Grupo Proa, en base a cifras de Sindipecas, "el déficit de la balanza comercial con Brasil aumentó en los ocho primeros meses del año respecto al año anterior en un 28,02%, siendo la Argentina el primer destino para las exportaciones de autopartes de Brasil alcanzando un 30,6% del total de las exportaciones de ese país".



La proyección del sector autopartista se basa en que el primer semestre tuvo un "rojo" de 3.005 millones de dólares en general. La situación aún es más grave en la relación con Brasil, donde se descuenta un déficit superior a los 7.000 millones de dólares este año y de más de 8.000 millones de dólares en el 2018.



De acuerdo con un informe publicado por la cámara autopartista AFAC, los datos están evidenciando un mayor peso de las importaciones de componentes en la fabricación de automotores. Si bien la fuerte asociación entre las importaciones y la producción de vehículos son un fenómeno de índole estructural que no mostró modificaciones en el período 1992-2016, "no se logra vislumbrar un punto de inflexión que permita comenzar a revertir la situación", indicó AFAC en un reciente informe.



Tal como viene adelantando este diario en varias notas, las automotrices desde el año pasado han violado sistemáticamente el acuerdo firmado con Brasil en el 2015, bajo el escaso control del Gobierno. El flex que regula el intercambio bilateral debería ser de 1,5 dólares y hoy está por encima de los 2 dólares, cifra reconocida por el Gobierno.