El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, aseguró hoy que sólo el 57% de los comercios de la provincia que se sumaron al plan Precios Esenciales impulsado por el Gobierno nacional cumplieron con las exigencias del programa.

Así se desprende el séptimo relevamiento de precios y disponibilidad de productos que hizo la Defensoría en sesenta comercios de la provincia de Buenos Aires que adhirieron al programa de precios impulsado por la administración de Mauricio Macri.

El Gobierno había informado que relevó la presencia de los productos del plan Precios Esenciales, la señalización y el valor acordado con proveedores y supermercados y encontró un cumplimiento promedio del 80% en la zona metropolitana de Buenos Aires.

El acuerdo abarca a 64 productos alimenticios de 18 empresas que mantendrán el mismo precio por seis meses en todo el país. Por su parte, Lorenzino señaló que el relevamiento de la Defensoría analizó los precios del producto enfatizando que hay stcok, reposición y ubicación para una buena visibilidad de las marcas que se comprometieron a estar en el programa.

Es asi que Lorenzino afirmó en declaraciones a A24, que "no es una encuesta científica, sino un relevamiento en sesenta comercios de la provincia de Buenos Aires. Lo que se pide es que el acuerdo se cumpla, tal cual se había firmado". Y señaló que toda la información fue enviada por la Defensoría a la secretaría de Comercio Interior, que conduce Ignacio Werner.

"Los supermercados Día y La Anónima son los que más incumplen los requerimientos del programa que han firmado", dijo el Defensor del Pueblo bonaerense. Asimismo, indicó también que duda de la efectividad de las multas con las que advirtió el Gobierno a los comercios que incumplan dado que estas serán aplicadas recién a partir de 2020 cuando sin embargo el daño al consumidor se produce ahora.

"La aplicación de la multa no le cambia la situación al consumidor, que necesita comprar ahora la leche, el azúcar o el alimento que sea. Si no hay un correlato inmediato, la multa no tiene efecto", dijo Lorenzino.

En ese sentido, el Defensor propuso al Gobierno que haga una alianza de trabajo con los intendentes para poder realizar los controles dado que la provincia tiene 300.000 kilómetros cuadrados y es imposible controlar todo con un grupo de inspectores.