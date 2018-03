Los empresarios se alarmaron por el crecimiento de la inflación a partir de los efectos que se generaron en la producción y los que podrían tener en las negociaciones paritarias que se aproximan en los distintos sectores. Uno de las primeras consecuencias del aumento en el costo de vida fue la caída del consumo, que profundizó la crisis de las economías regionales. Y sin reforma laboral, en esos territorios anunciaron un achicamiento de los márgenes de ganancia que pondría en duda el sostenimiento del empleo.

Si bien no hubo sorpresas en las cámaras empresarias por la estadística de inflación revelada por el Indec, se confirmó la alerta por la crisis de los sectores que se encuentran en un escenario de retracción al corto y mediano plazo. Sucede que la caída del consumo se puso en línea con la menor capacidad de consumo de los trabajadores, que experimentaron un bimestre con fuertes subas en servicios y precios generales y a la espera de un aumento salarial.

Los dueños de pymes e incluso de grandes empresas anunciaron un escenario de "alta conflictividad" para la negociación paritaria debido a las proyecciones inflacionarias. "No debería superar la inflación y los convenios deberían readaptarse a la realidad del siglo XXI", afirmó el ejecutivo de una de las empresas referentes de las economías regionales.

Sucede que en los sectores establecidos en el interior del país el impacto de la mano de obra los alcanza hasta el 50% de los costos de producción. Sin reforma laboral de por medio, pero con las modificaciones impositivas en marcha que generarán el incremento de las cargas patronales ante la anunciada eliminación del decreto 814 (que contemplaba reducciones por generar empleo en enclaves alejados de los centros portuarios), las empresas de gran parte del interior prevén un impacto en el mercado laboral.

La falta de recuperación del consumo que se evidencia ante la crecida de los precios podría generar reducciones en los planteles de trabajadores, según admitieron a BAE Negocios al menos tres fuentes empresarias, representantes de sectores y territorios clave en la integración de la UIA. "Aumentaron los impuestos municipales, por ejemplo, pero sabíamos que iba a pasar porque los intendentes tienen que afrontar aumentos fuertes en la energía eléctrica", analizó un encumbrado empresario de la central fabril más poderosa del país.

"Lo que pasa es que hay sectores que no levantan, lo que puede ser una señal de nuevos despidos, aunque todavía no te lo puedo asegurar. Pasa que realmente no la están pasando nada bien las empresas que tienen 50 o menos empleados", admitió el dueño de una fábrica bonaerense, que destacó la presión impositiva, los altos costos de logística y las importaciones como principales problemas que afectan al territorio.

Existe una sensación de expectativa positiva a futuro, a medida que las reformas estructurales logren un efecto concreto en el día a día. Pero el corto y el mediano plazo puso en jaque a varias pymes: "Hay muchas ganas de competir, pero no tenemos las mismas oportunidades. El problema es pasar estos años hasta que todo se ponga a tiro. Muchos tienen la sensación que no llegan a la otra orilla", graficó un dirigente consultado.

Otra de las preocupaciones con las estadísticas oficiales es la falta de información. Con el cruce entre el Gobierno y los empresarios alimenticios por la lluvia de importaciones de tomates en lata (que se multiplicó por 52 su ingreso desde Italia), quedó una "sensación de que en el Gobierno no ven la realidad o la desconocen". Y si bien el nivel inflacionario se instaló en los márgenes esperados, los empresarios temen una radicalización de la mirada del vaso medio lleno, cuando en la actualidad de las industrias ese vaso parece no tener partes iguales sino que los miran más vacíos que en el 2015.