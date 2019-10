La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, María Reynoso, consideró que los medicamentos no deberían tener un aumento mayor a la inflación y marcó que en los últimos años ha bajado el consumo de medicamentos "producto de que mucha gente se ha quedado sin cobertura de salud".

Reynoso explicó que, si bien las farmacias no son formadoras de precios, en caso de no haber un "aumento abrupto del dólar" el precio de los medicamentos no debería verse afectado más allá de la inflación, aunque los incrementos fueron notables durante el año estando por encima del IPC.

En esa línea, la dirigente explicó al portal El Intransigente que todavía no han tenido acercamientos formales con los referentes del Frente de Todos que asumirán el Gobierno a partir del 10 de diciembre. "Lo que nos importa es que el paciente pueda acceder con cobertura. En los últimos años ha bajado el consumo de medicamento producto también a que mucha gente se ha quedado sin cobertura de salud", explicó.