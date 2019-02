Consultado por BAE Negocios, el economista Gustavo Ber dijo que es preocupante la caída sostenida de los bonos argentinos, con el riesgo país ya arriba de 700 puntos. "No hay demanda y esto ya no tiene que ver con el contexto internacional porque no hubo ruidos relevantes afuera. Pesaron el repunte del dólar, con el fin del veranito cambiario; la incertidumbre electoral, que llegó anticipadamente; y una toma de ganancias después del rebote de enero, que fue totalmente importado producto del risk-on mundial. Ahora muchos inversores están aprovechando para salir". Las perspectivas no son buenas: "El clima electoral seguirá en la cancha y la dolarización de carteras va a ser moneda corriente".