Si bien en Argentina, se cumple un año que el Congreso decidió no legalizar el aborto, el aumento de precios de anticonceptivos orales y preservativos y la falta de políticas públicas, pone en peligro a las mujeres frente al cuidado de un embarazo. Sólo en el primer trimestre de este año, se vendieron 504.000 anticonceptivos orales menos.

Rubén Sajem, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad y miembro del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, señaló a BAE Negocios: “La dispensa de anticonceptivos orales bajó un 7,7% en el primer trimestre del año, de 6.596.000 unidades a 6.092.000. Hay muchas mujeres que ya no lo pueden comprar”.

El aumento de precios alarma. “Si comparamos los valores desde hace casi cuatro años, cuando se desreguló el precio pasaron de $128 en diciembre de 2015 a $596 en julio de 2019. El más vendido de última generación aumentó un 366%. Hay muchas mujeres que ya no lo pueden comprar”, agregó Sajem.

Los preservativos no están ajenos a la caída, por la suba de precios. “En diciembre de 2015 una caja de tres preservativos costaba $15 hoy están $95, una suba del 450%. El problema mayor es que están dejando de entregarlos en el sistema público. Se nota una fuerte baja en la compra en farmacias”, dijo el presidente del Colegio de Farmacéuticos de CABA, aunque no hay un relevamiento oficial.

La Secretaría de Salud continúa disminuyendo la entrega de preservativos gratuitos. “En 2015, el Estado distribuyó 21 millones; en 2016, apenas 3 millones; en 2017, alcanzó los 16 millones. El sistema público no aumenta la cantidad que entrega, pese a que baja la venta”, agregó el directivo. A contramano de lo decidido por el Congreso, la falta de políticas públicas no incentiva el cuidado para evitar embarazos no deseados.