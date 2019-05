El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, se reunió con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), ante quienes expuso la "preocupación" vinculada con las retenciones y el "impacto de la tasa de interés".

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderada por Roberto Cardarelli, auditó el cumplimiento de las metas del primer trimestre del acuerdo que la Argentina firmó con ese organismo, por lo que ahora el Gobierno deberá esperar que el directorio autorice el nuevo desembolso de 5.500 millones de dólares.

En ese contexto, Pelegrina indicó que "cada vez que viene", mantiene un encuentro con los funcionarios del Fondo. "Tuve la oportunidad de volver a juntarme esta semana" puntualizó y aseguró que se trata de una "relación interesante de la confianza que se va generando".

De ese modo, señaló: "En esta oportunidad, fuimos con la preocupación de bajar los precios y el impacto que las retenciones tienen sobre estos precios junto al impacto de la tasa de interés, producto de los desajustes de la macroeconomía"."Si no estuvieran las retenciones, los precios estarían dentro del promedio", insistió en diálogo con Radio Continental.

"Coincidimos siempre en la visión de las retenciones, en que el camino para desarrollar la Argentina y exportar más no son las retenciones", aseguró Pelegrina, y puntualizó que "no es lo que él recomendaría para la Argentina".

Agregó que "aprovechamos también a contarle (a Cardarelli) cómo viene la liquidación de divisas, contarle la buena cosecha que hemos tenido y que necesitamos soporte financiero hacia el futuro".

"Vamos a seguir insistiendo permanentemente, y es una de las políticas que pedimos a todos los espacios políticos, que consideren que el Estado debe financiarse de otra manera y con otros impuestos", remarcó.