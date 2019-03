La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén le advirtió al Ministerio de Producción que si no le dan respuesta en los próximos días al pedido de ayuda económica para sacar de las crisis a los chacareros, llegaran con "frutazo" hasta Plaza de Mayo.

Los productores no fueron recibidos por el ministro Dante Sica y dicen que no encontraron en los funcionarios la respuesta al petitorio que semanas atrás le acercaran a Producción. Este refiere a la entrega de fondos rotatorios por $400 millones, la prórroga de la emergencia económica y aportes no reintegrables de $1,5 para la cosecha necesarios para cubrir los costos.

"Producción dijo que está complicado que salgan ingresos del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) y sólo nos ofrecieron darnos unos Repro", afirmó a BAE Negocios, el presidente de la Federación, Sebastián Hernández.

Según el productor, los funcionarios insistieron en primero darle solución a lo "estructural y no a lo "coyuntural". "Le dimos tiempo hasta este sábado para que nos den una respuesta, que es el día en donde haremos una asamblea y donde seguro se decidirá ir a Plaza de Mayo", adelantó Hernández.

Este diario no tuvo respuesta por parte de Producción.