La incertidumbre sobre el plan Productos Esenciales se mantiene a una semana que haber nacido. De los 64 productos de la canasta básica que figuran en la lista, 24 de ellos no pudieron llegar a las góndolas por falta de producción y debieron ser reemplazados por los propios supermercados para que existiera la oferta.

Así lo revelaron ayer a BAE Negocios fuentes de las grandes superficies comerciales, desde donde destacaron que "si no fuera por el esfuerzo y el compromiso que están poniendo los supermercadistas, hay 24 productos que no hubieran estado". Ante una consulta puntual, dejaron en claro que estos reemplazos "no son precisamente por marcas de las compañías que firmaron el plan" sino por otras, algunas de ellas pequeñas y medianas empresas.

Como anticipó este medio a fines de abril, entre mediados de este mes y comienzos de junio estará completa la fabricación de todos los bienes contenidos. En la nómina, aparece la firma Adecoagro, que recién está semana podría exhibir en las góndolas la leche y el arroz Apósteles; en tanto que a Molinos "le faltan algunos artículos" (por ejemplo, los fideos Regio en sus tres variedades) y en el caso de Arcor, subsiste un faltante de enlatados (ensaladas tipo jardinera).

Las fuentes del sector supermercadista confiaron que el programa "estrella" del presidente Mauricio Macri atraviesa inconvenientes relacionados con la falta de stock de productos. "El plan arrancó peor de lo pensado. Creíamos que como mínimo, de los 64 artículos habría diez que no estarían listos, pero son 24", sentenciaron.

En el sector comercial no ven problemas con el plan, a menos que el dólar se dispare a 51 pesos, aunque ese escenario parece mucho menos probable ahora a partir del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que amplió la disponibilidad de las divisas para intervenir en la cotización del dólar.

Remarcaciones

Mientras el Gobierno no logra consolidar el programa Precios Esenciales, varias empresas alimenticias y cadenas de hipermercados comenzaron hace una semana a remarcar un conjunto de productos de la canasta básica, con aumentos que treparon al 16 por ciento, un escenario que dejó muy golpeado el Gobierno.

Fuentes del sector del retail y la industria admitieron que existió una remarcación de precios en alimentos y limpieza durante los últimos días, como consecuencia del aumento de los costos en los últimos meses. En el caso de Molinos, surgió una lista para supermercados y mayoristas con aumentos del 9% en sus yerbas Nobleza Gaucha y Cruz Malta; y del 5% en el aceite Cocinero.

Por su parte, la marca La Paulina confirmó una suba de los lácteos de entre el 5% y 6%, en tanto que la sal Dos Anclas subió hasta un 16% y el arroz Carogran, que envasa para las marcas propias de supermercados, aumentó 12%.