Diez provincias incrementaron su presión impositiva sobre el comercio y llevaron al límite máximo del 5% a los II.BB. establecido para el año próximo en el marco del Consenso Fiscal, con la excepción de Neuquén que la elevó al 6,5 por ciento. Los empresarios del sector alertaron por competencia desleal.

Un informe realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destaca que "la actividad comercial, a raíz de la manera en que varias jurisdicciones implementaron el Consenso Fiscal, está soportando alícuotas máximas superiores a las que tenía en 2017 en 10 provincias argentinas", y que "en el resto, las alícuotas máximas se mantienen iguales".

Este año no se establecieron máximos de alícuotas a aplicar n Comercio, mientras que, a partir del 2019, se aplicarán alícuotas que no sean superiores al 5%. La Rioja, Neuquén, Chubut y Salta fueron las provincias que más aumentaron. En total son 10 las jurisdicciones que incrementaron la presión fiscal durante el último año, mientras que las restantes 14 la mantuvieron constante.

"Puede apreciarse que de las 10 provincias que subieron la alícuota máxima sobre el sector comercio, seis lo hicieron llevándola al límite máximo permitido por la ley para el año 2019. En el grupo que subió alícuotas sin llegar al máximo de 2019 se encuentran La Rioja, Jujuy y La Pampa. Y por último se destaca Neuquén, que subió la alícuota máxima al 6,5%, 1,5 puntos porcentuales por encima del máximo para 2019, que es del 5%", destacó el informe.

El economista de la CAC, Gonzalo de León, se lamentó al señalar que "esto no hace más que agravar la competencia desleal que representa la venta ilegal porque en la medida en que al que cumple lo cargás con más impuesto, ampliás esa brecha con los que no cumplen". "El que paga, se perjudica por los aumentos. Y sufre el avance de los que no pagan, que le puede sacar clientes ofreciendo un precio mucho más bajo", alertó.