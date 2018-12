El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se lamentó por la cancelación de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que no desea esperar hasta la próxima cumbre del G20 para tener la posibilidad de concretar un encuentro oficial con su colega estadounidense. La cancelación de la reunión entre los dos mandatarios, que iba a ocurrir en Buenos Aires, llegó a último momento y de forma unilateral por parte de Trump.

"Es una pena que no tengamos un verdadero encuentro. Creo que realmente es necesario. Son asuntos sobre la estabilidad estratégica y también sobre las cuestiones de no proliferación de armas de destrucción masiva. Espero que podremos reunirnos cuando el lado estadounidense esté listo", dijo Putin. Además, el asesor de política exterior de Putin, Juri Ushakov, en declaraciones a la televisora estatal Rossiya 1 recogidas por la agencia de noticias DPA, afirmó: "Me parece importante, tanto a mí como a nuestros colegas, encontrar una variante para reunirse antes".

Trump canceló la cita pautada para el G20 en Buenos Aires debido a la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania en los días previos.