El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, ratificó ayer el giro "morenista" del Gobierno, al apuntar contra sectores empresarios "cartelizados" que aprovecharon la devaluación para aumentar precios más de la cuenta.

"Hay sectores cartelizados que aumentaron todos el precio en una semana", denunció el funcionario, durante el 35° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), al insinuar que hay hombres de negocios que se ponen de acuerdo para trasladar los mayores costos al precio final.

De esta manera, Quintana se sumó a las presiones del ministro de Producción, Francisco Cabrera contra los empresarios a los que les pidió informes sobre su estructura de costos y así determinar si las alzas están justificadas. Una cruzada que el lunes respaldó la gobernadora María Eugenia Vidal.

El viraje ya había sido anticipado por la diputada Elisa Carrió que impulsó el proyecto de ley de Defensa de la Competencia aprobada en abril, y que el vicejefe de Gabinete destacó en su charla.

En ese sentido, este cambio de postura hacia un mayor control sobre el sector empresario también se reflejó en el anuncio de una investigación por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia sobre las cementeras, anticipada ayer por el diario La Nación.

En otro orden, Quintana defendió las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir un crédito, al que consideró "un puente" para llegar al equilibrio fiscal. "El Fondo no nos va a exigir devaluar porque tenemos un tipo de cambio flotante, esta vez no va a implicar un cambio de políticas. Va a refrendar nuestro plan consistente, no vamos con la cola entre las patas, haciendo todo mal", diferenció el funcionario.

El vicejefe de Gabinete reconoció que "sabíamos que no iba a ser una medida popular", pero "Macri no mide el costo político" cuando toma estas decisiones, argumentó.

En cuanto a su relación con Farmacity, Quintana dijo que "se me acusa de algo que no hice" y consideró que el periodista Jorge Lanata hizo una "acusación mal informada", en referencia a la revelación de que aún controlaba más del 50% de las acciones de la cadena.

El respeto del mercado

Por su parte, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, advirtió que "no hay que perderle el respeto a los mercados", durante el panel de cierre del Congreso.

El ex Deutsche Bank consideró que "lo que pasó en estas semanas es para mejor, porque salimos fortalecidos, no hay que confiarse".

"El mercado nos pidió acelerar el gradualismo, es lo mismo que nos va a solicitar el Fondo, y a donde queremos llegar", planteó Caputo.

Para el ministro, el acuerdo con el FMI le quitará presión al país en cuanto a sus necesidades de financiamiento con el exterior, lo cual puede ser una oportunidad para el sector privado, que tendrá más fondos disponibles "y quizás a mejores tasas".

El funcionario también se dio tiempo para bromear sobre los Botes, los bonos en pesos que ayudaron al Gobierno a frenar la corrida cambiaria. "Fueron buenos botes", aseguró entre risas.