El Gobierno avanzó en dos medidas específicas para las pymes que complementarán el alivio tributario que aplicará la Afip con la refinanciación de deudas: eliminó las retenciones para las exportaciones, y les acortó el tiempo de los pagos realizados por tarjetas de crédito.

"Se eliminan los derechos de exportación (retenciones) para todas aquellas empresas que exporten por encima de su promedio de exportaciones del año pasado. La medida sólo es aplicable para exportadores de menos de 50 millones de dólares por año", señaló el último párrafo de la medida presentada en un Powerpoint.

La medida fue elaborada desde el Ministerio de Producción y Trabajo, y consistió en un intercambio con distintos actores del sector privado con eje en una propuesta que presentó la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito comercial, el Gobierno decidió acortar "el plazo en el que los comercios reciben el dinero de las ventas que hacen por tarjeta de crédito". "Hoy las empresas de tarjetas de crédito les pagan cada venta a los 19 días hábiles de efectuada la operación. Ahora, por resolución del Banco Central, lo harán como máximo en 10 días hábiles", señaló la comunicación.

Otro punto es la eliminación de la comisión que los bancos le cobran a las pymes para recibir efectivo, y que oscila entre 1% y 2%. "Esta situación no estaba regulada por el BCRA, que ahora fijará la regulación y prohibirá la comisión", detalló.

La comunicación A 6681 del BCRA establece que los bancos no podrán cobrar comisiones a los depósitos en efectivo realizados por ventanilla en cuentas de titulares que sean micro, pequeñas o medianas empresas, informó el BCRA a través de un comunicado. Hasta ahora, los únicos depósitos que estaban exentos eran los realizados por personas físicas. Esta adecuación normativa facilita las operaciones y reduce los costos para las mipymes.

También se estableció -a través de la comunicación A 6680- un plazo máximo de 10 días hábiles para que las entidades financieras acrediten en la cuenta de cada comercio el importe de las ventas realizadas en un único pago mediante tarjetas bancarias de crédito y/o compra. Hasta el dictado de esta norma, sólo estaba regulado el plazo de acreditación para las tarjetas de débito, que es de 72 horas.

Uno de los vicepresidentes de la Fundación Protejer e integrante de la UIA, Jorge Sorabilla, afirmó que "las medidas sirven y ayudan", aunque señaló que son "claramente escasas en relación a la crisis provocada por la política económica".

El líder industrial sostuvo las medidas "no alcanzan para frenar la crisis". "El stock de problemas acumulados, como deudas impositivas que te aprietan y ahí debería que haber incluido impuestos vencidos hasta el 31 de marzo, porque las deudas vencidas en febrero y marzo es imposible de pagar junto con el otro aspecto a tener en cuenta que es el flujo, es decir lo que va a ir venciendo para adelante".

Sorabilla dijo que "ahí se necesita nivel de actividad y consumo, mucho más consumo que el actual, las medidas ayudan a no seguir cargando con mas peso la caída del poder adquisitivo", pero aclaró que "no alcanzará" para reactivarlo. "Hay que cambiar las expectativas y eso ya creo que hasta el fin del mandato será muy difícil. La inflación es otra variable importante que influye en esta ecuación, y hasta ahora no se avisará que pueda solucionarse con recetas que en el pasado han fracasado. Ojalá ayuden estas medidas porque hay mucho sufrimiento en muchos", sostuvo a BAE Negocios.