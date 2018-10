Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), consideró hoy que el mercado "ya no le cree más" a la política económica planteada por el presidente Mauricio Macri y explicó que convalidar tasas de interés al 72% es "absolutamente absurdo" por el costo que eso implica a toda la economía real.

El empresario del sector automotor criticó además la política monetaria implementada por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, al sostener que no hay justificativos concretos para que la tasa de interés se mantenga en los niveles actuales.

"La tasa de interés está absolutamente absurda. ¿Cómo vamos a tener tasas del 72%, 73%? ­¡Uh, hoy bajó al 70%! . ¡Pero cómo vamos a tener tasas de interés del 70%!", se quejó el Cristiano Rattazzi.



Asi mismo, el empresario italiano sostuvo que el mercado "ya no le cree" a la política económica planteada por el presidente Mauricio Macri, dando una demostración de esto en abril cuando se desató la crisis cambiaria. "El gradualismo se pone tan gradual que no se avanza para nada, y un día el mercado dijo: no te creo más ", subrayó.

Rattazzi evaluó que "está claro que la inflación estaba muy alta y había que bajarla muy rápido", pero cuestionó los métodos elegidos por la administración de la alianza Cambiemos en sintonía con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

En declaraciones a LN+, el empresario dijo: "Es tal el miedo de lo que puede pasar con el dólar que no se animan a bajar la tasa hasta los niveles de la inflación prevista, del 45%. Ponela a 47% o 48% si querés. ­Pero cómo vamos a tener tasas del 70%!".



Rattazzi volvió a aconsejar al Banco Central que "le afloje un poquito" a la política monetaria para que el precio del dólar vaya a 40 pesos dado que, según opinó, "el país ha aceptado que el dólar vale 40 pesos". "Entonces, ahora mantener al dólar en los 37 pesos a costo de estas tasas...", señaló Rattazzi.