El presidente de FCA Argentina, Cristiano Rattazzi, se diferenció del ministro de Producción, Dante Sica, al señalar ayer que el mercado de ventas se reducirá de 800.000 unidades este año a 650.000 en 2019, mientras en las concesionarias las proyecciones son mucho menores: 550 mil vehículos. El empresario fue muy duro con el Gobierno y durante su exposición manifestó que la suba de retenciones no era necesaria; que "con el 71% de tasa (de interés) se puede aguantar un mes"; y que "Argentina es poco creíble en el mundo", aunque en este caso también hizo alusión a períodos de gobierno anteriores.

Sica, por su parte, abrió la muestra organizada por AFAC y dijo: "escucho a veces que se compara con el año 2001 y no dejo de pensar que entonces se vendieron 80.000 unidades y este año se van a vender 800.000. No habría que apostar a que la tasa de caída que hoy estamos viendo en los patentamientos se va a mantener a lo largo del año que viene. Quizás no lleguemos a las 800.000 unidades en 2019".

El titular de la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (AFAC), Raul Amil, dijo que la transformación del sector automotriz y autopartista "está atravesando uno de los períodos más desafiantes de su historia. En lo personal, nunca había visto este nivel de transformación".

El empresario criticó a algunos proveedores locales por haber "dolarizado al 100%" sus precios "sobre todo cuando en muchos casos sus costos de producción no lo están" y también les pegó, aunque evitó dar nombres, a algunas terminales automotrices . "Las últimas semanas hemos planteado en diferentes ámbitos el daño que generan las prácticas comerciales de algunos clientes. Obviamente no todos tienen igual comportamiento", dijo.

Amil también reclamó mayor flexibilidad por parte de los gremios. "Mientras intentamos vislumbrar que nos depara la movilidad del futuro, seguimos organizando las relaciones laborales en la mayoría de las plantas industriales con convenios del año 1975", dijo.