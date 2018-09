La inflación de agosto llegó al 3,9% y fue la más alta del año. De hecho, fue la mayor desde abril de 2016, cuando llegó al pico del 6,5%. Pero ese récord podría caer en septiembre: analistas prevén que tendrá un piso de 6% aunque podría estar por encima de esa cifra, mientras que los más optimistas ven un piso del 5%. El traspaso a precios de la devaluación dará de lleno y a eso se le sumarán los aumentos en naftas, colectivos y trenes. El acumulado anual se instaló en 24,3%.

En la suba del octavo mes que relevó el IPC Nacional del Indec hubo mucho de traspaso a precios del dólar. Los alimentos aumentaron 4% y le agregaron 0,8 punto a la inflación. Pero el mayor aporte vino por el lado de la electricidad, que le agregó 1,1 puntos. Las subas en las prepagas agregaron 0,45 punto y las del transporte 0,39 punto. Para los precios de septiembre el protagonista será el dólar.

Con septiembre promediando, luce complicada la inflación del 42% que el Gobierno le planteó a los gobernadores. El número ya se había filtrado cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó el flamante programa de ajuste fiscal, con el objetivo de lograr un nuevo arreglo con el FMI.

En el marco de esa negociación, el Gobierno deberá sentarse a dar explicaciones al Directorio Ejecutivo del Fondo y a escuchar sus propuestas para desinflar, ya que se descuenta que no se podrá lograr la meta de una inflación interanual de 32% en septiembre. Estará varios puntos por encima y todo indica que el 42% interanual en diciembre será un piso.

Y es que, tras el pico de agosto, todavía falta lo peor. Las primeras dos semanas de septiembre arrancaron con aceleraciones fuertes. El economista de Eco Go, Juan Paolicchi, explicó a BAE Negocios: "Septiembre tiene piso de 6%. Sabemos que puede estar por encima de eso pero no sabemos por cuanto. Puede ser 7% o puede ser menos. Para darse una idea de cómo viene la cosa, van dos semanas con los precios subiendo 4,5% promedio y a eso falta agregarle la suba en transporte y en naftas. Y a eso todavía le faltan los aumentos de las próximas dos semanas en el resto de los rubros".

Para lo que queda del año la recesión hará su trabajo en moderar las subas inflacionarias. Se trata de algo difícil de festejar: si ocurre, los precios no subirán porque los salarios no alcanzarán para comprar los productos (para el IET la caída del salario real registrado lleva 8,3% en lo que va del año). Pero Paolicchi matiza el alcance del efecto recesivo, por la búsqueda de los empresarios de mantener márgenes de ganancia: "Lo que estamos viendo es que durante el salto del dólar de $20 a $27 los empresarios buscaban mantener market share y desarmar inventarios, no subir tanto los precios. Ahora con el salto de $27 a $38 dijeron cuidemos los márgenes de ganancia. Ya no miran la cuota de mercado. El traslado a precios va a ser elevado a pesar de la recesión".

Hay diferentes proyecciones para lo que viene, por parte de los privados. Ninguna es buena. Desde LCG, la economista Melisa Sala prevé un 5% para septiembre, similar a lo que está viendo ACM (aunque en este caso sostienen que se trata de un piso y que podría estar por encima). Ecolatina no es tan optimista y se acerca a los números de Eco Go: piso de 6%. Pero además, octubre también vendría muy inflado: LCG prevé desaceleración a 2,9%. Pero, en cambio, para Ecolatina habrá una inflación promedio de 3,5% en octubre-noviembre-diciembre. Así, el año cerraría en una interanual de 45%, similar número al que espera Consultora Ledesma. Se va quedando atrasada la perspectiva del 42% que busca lograr Hacienda.

La nota la dio el fondo SBS, que hasta hace semanas era dirigido por el actual vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero. Publicó un informe que sostuvo que "septiembre dará 5,5% y octubre 6%, cerrando el 2018 en torno a 46,5%". El Citi redobló hace unos días: daría 48,5%. Eco Go ve al año en 43%, con una salvedad: eso es si las cosas permanecen estables.

Paolicchi explicó cómo viene el fin de año: "Vemos un promedio de 2,7% para el último trimestre. Octubre tiene, sólo por los precios regulados, una suba piso de 1,4%, por el 30% de aumento en el gas, el 8% en prepagas y el 8,3% en transporte, más el arrastre que te deje septiembre en los alimentos que vienen subiendo mucho en las primeras dos semanas. Si el dólar se sigue deslizando, la dinámica sigue".