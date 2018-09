La crisis cambiaria, los condicionamientos del FMI que restringen el uso de los instrumentos para lograr solucionarla y la mirada fiscalista del problema fueron los temas principales del 6° Latam Economic Forum, que tuvo al expresidente del BCRA, Martín Redrado, como protagonista. "Yo doblegué 4 corridas y para eso el BCRA debe aparecer en la oferta. Se trata de manejar al mercado. Hoy están los instrumentos para hacerlo y sólo falta convencer al FMI", dijo.

Para Redrado, el Gobierno "estaba preparado para el viento a favor y con una brisa en contra terminó yendo en forma improvisada al FMI y se supone que uno va al FMI cuando llega un vencimiento y no lo puede afrontar". Destacó que el FMI ahora es el principal obstáculo para lograr frenar la corrida, ya que primero es necesario convencerlo de la necesidad de hacer política cambiaria.

"En el FMI creen que el traje small le entra a todos los países, se tomó un plan clásico de ajuste y la verdad es que con déficit cero no resolvés, porque el problema es que consumís más dólares que los que necesitás. Y para solucionar eso, lo único que te dice el FMI es que dejes correr al dólar", explicó. Y aclaró: "Tengo la información de que el jueves el FMI se asustó cuando el dólar se movió casi sin volumen de operaciones y es que acá cuando el precio sube también sube la demanda".

La figura de Redrado tomó especial relevancia en el medio de una crisis que dejó dudas en el mercado ante la acción del Central y las decisiones económicas. El economista dejó clara la importancia que tiene el manejo técnico y político en un escenario conflictivo.

También para Redrado el problema es externo, y sostuvo que fue responsabilidad de la desregulación de la cuenta capital, la responsable del tipo de cambio. Ahora el problema es la dificultad para estabilizar el tipo de cambio. "El FMI quiere que deje correr al dólar hasta que aparezca la oferta privada pero no va a aparecer hasta que el BCRA no muestre que lo puede hacer bajar. Y eso no se logra con ofertas en subastas, que es como mostrar tus cartas antes de que te digan quiero", dijo.

Desde su punto de vista de la estrategia, reclamó intervenir en el mercado de contado, fijando un precio y sosteniéndolo en forma decidida con reservas, como ocurrió el miércoles. El economista Claudio Zuchovicky dio una visión optimista: "Este tipo de cambio da vuelta la cosa, deja una crisis social importante pero corrige los desbalances". Coincidió la diputada Elisa Carrió: "Ahora vamos a pasar los peores 6 meses pero vamos a ganar la elección".

Al respecto la economista de Ucema, Diana Mondino, opinó: "La devaluación es una transferencia de un sector a otro, no se trata de crecimiento con equidad". El resto del Forum fue de Javier Milei y su show. "¿Cuál es el problema de la distribución del ingreso desigual? La redistribución fiscal del ingreso es un acto profundamente violento", dijo.

El que centró su presentación en la visión fiscalista fue el analista político y periodista, Carlos Pagni, quien además coincidió con Redrado y dijo que "el Gobierno es una central telefónica entre Washington y los gobernadores, con quienes tiene que pactar el ajuste fiscal".