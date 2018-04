En un contexto de fuerte aumento del dólar, que ya alcanzó su máximo histórico, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Martín Redrado advirtió hoy que el país atraviesa un “momento de tensión cambiaria”, pero consideró que la autoridad monetaria puede “capear cualquier corrida” del dólar.

Para el economista, el dólar sube porque “hay un cambio de escenario internacional en donde está subiendo el costo del dinero, sobre todo en los Estados Unidos. Y la Argentina, junto con Turquía, son los dos países emergentes que más dependencia tienen del financiamiento internacional. Por lo tanto, son más vulnerables”.

"Si no se le da más volatilidad hay una invitación a comprar dólares”, aseguró Redrado.

En declaraciones radiales, Redrado resaltó que, frente a este panorama, “tenemos un Banco Central con la fuerza, la independencia y los recursos suficientes como para poder capear cualquier momento de tensión o corrida”.

“El Banco Central ha mostrado mucha fortaleza en estos últimos días, no veo que se están dilapidando las reservas. Lo que es importante no solo usar las reservas y tener una política cambiaria que haga que el dólar suba, pero que también baje y que haga que algunos pierdan para que no crean que comprando dólares siempre les va a ir bien”, enfatizó.

Según el economista, “la gente compra dólares porque vio que en los últimos 60 días el dólar estuvo planchado mientras todos los precios de la economía se han ido moviendo”.

Por ese motivo, consideró que es‘importante poder darle movilidad al tipo de cambio, que suba y que baje. Hay que hacerle perder a los especuladores o a aquellos que creen que hoy el dólar va a ser más barato que mañana”.

“Cambiar este enfoque en términos de política cambiaria es importante hacia adelante, porque la única manera de que aparezca oferta privada, es cuando la gente siente que puede perder comprando dólares”, evaluó.

Y añadió que “con esta política cambiaria que siempre va subiendo de a poco o lo deja planchado, la percepción de la gente es que mañana el dólar va a estar más caro de lo que está ahora”.