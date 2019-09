El referente económico de Alberto Fernández, Emmanuel Álvarez Agis, criticó la aplicación tardía del cepo, que a su entender "costó US$13.000 millones de reservas por un razonamiento absolutamente obtuso por parte del Presidente y completamente irresponsable", al tiempo que consideró como "incomprensible" haber defaulteado previamente las Letras de corto plazo.

El ex viceministro de Economía dijo que "me animo a pensar que la propuesta original del actual ministro de Hacienda (Hernán Lacunza) fue la de poner un control de cambios y posponer los pagos de la deuda. Y seguramente Macri dijo originalmente que no al control de cambios".

Señaló que a partir de esa negativa el Gobierno "transformó lo que era una corrida cambiaria en una corrida bancaria".

"Estas decisiones nos han puesto en una situación muchísimo más compleja de la que había después de las elecciones primarias", sostuvo en declaraciones a radio El Destape.

Álvarez Agis agregó que ahora lo único que queda es esperar que las medidas sean "suficientes", que la preocupación que está teniendo la gente se vaya disipando con el tiempo y que los bancos puedan afrontar la salida de depósitos hasta que esto comience a revertirse.

El ex funcionario kirchnerista aclaró que la situación actual no es parecida a la del 2001, porque "por suerte hoy los bancos tienen los dólares de los ahorristas".

Y explicó que los ahorristas tiene miedo porque entienden las diferencias con 2001 y de forma precautoria sacan sus ahorros.

"Lo que debería pasar es que, a partir de las medidas de control de cambios que se tomaron, la demanda de dólares empiece a bajar. Y eso le debería permitir tener controlado el tipo de cambio y parar de perder reservas", apuntó.