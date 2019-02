El economista Demian Reidel, ex director del BCRA, fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Reidel llevará adelante un programa de investigación (será el único argentino del equipo) y dará clases a estudiantes de la Harvard Kennedy School.

El Centro está dirigido por Larry Summers, ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y ex Director del Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos, dependiente de la Casa Blanca.

Algunos investigadores que son o fueron parte de este programa son Camilla Cavendish, miembro del House of Lords británico y asesora del ex primer ministro David Cameron; Tim Massad, presidente de la comisión de operaciones en futuros y commodities de EE.UU; Antonio Weiss: jefe global de banca de inversión de Lazard brothers miembro del Council on Foreign Relations; y Jean-Pierre Landau, vicepresidente del banco central de Francia, entre otros.

Reidel fue miembro del Directorio del Banco Central de Argentina desde 2015 hasta 2018. Durante su mandato también se desempeñó como representante del Banco Central en el G20.

Previamente, fue cofundador y gerente de cartera en QFR, un fondo de cobertura macroeconómico global con sede en Nueva York. Fue miembro senior del equipo de Investigación de Mercados Emergentes en Goldman Sachs en Nueva York y Londres y trabajó en una capacidad similar en JP Morgan. Además fue docente de la Universidad Di Tella.