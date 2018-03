Los cancilleres del Mercosur evaluarán el viernes en Asunción, Paraguay, el estado de las negociaciones del tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE) y el acuerdo que fomentan con Canadá, informó la Cancillería paraguaya.

"Siempre hay avances, pero una negociación es una negociación. No estamos lejos, pero hay cuestiones sensibles de ambos lados y tenemos que encontrar un punto intermedio donde esas sensibilidades no afecten ni a uno ni a otro", declaró el canciller paraguayo Eladio Loizaga sobre las conversaciones con la UE, quien agregó que las negociaciones "no se está lejos de que sean concluidas".