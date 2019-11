Por Día del Bancario, las entidades estarán cerradas durante toda la jornada de este miércoles, por lo cual no habrá atención al público. Si bien algunas operaciones estarán restringidas, el homebanking y los cajeros automáticos estarán disponibles para realizar algunas operaciones.

En el marco del feriado bancario, el Banco Central recordó: "Podés usar el home banking y el cajero automático para hacer tus pagos y operaciones. Aprovechá tu tarjeta de débito para hacer compras y retirar dinero en comercios".

Recordá que hoy 06/11 los bancos permanecerán cerrados por el #DíadelBancario. Podés usar el #HomeBanking y #CajeroAutomático para hacer tus pagos y operaciones. Aprovechá tu #TarjetadeDébito para hacer compras y retirar dinero en comercios. pic.twitter.com/Vt5n6IamDr — BCRA (@BancoCentral_AR) November 6, 2019

¿Qué operaciones se pueden hacer en el feriado bancario?

Está habilitada la extracción a través de las redes de cajeros automáticos y en comercios como supermercados, farmacias y los que estén adheridos a los servicios extra cash. El límite por extracción será de $5.000.

Se podrán realizar operaciones online a través del home banking, como transferencias entre cuentas y consultas varias. Las páginas de los bancos y sus aplicaciones para el celular funcionarán como los sábados y domingos, aunque algunas entidades habilitarán la compra y venta de dólares online.

Además, quienes quieran hacer transferencias inmediatas sólo podrán hacerlo entre entidades de la red Link, ya que las que involucren a Banelco pueden no tener esa condición.

También se podrán realizar depósitos de cheques, efectivo y los pagos permitidos en las terminales. Sin embargo, no habrá clearing, por lo que algunas operaciones comenzarán el trámite de acreditación al día hábil siguiente, tal como el depósito de cheques.

¿Se pueden pagar cuentas a través del home banking? Sí, se pueden realizar pagos electrónicos de los servicios, pero se tomará como fecha de pago el primer día hábil posterior, es decir, tendrán la fecha de este jueves 7 de noviembre.

Por su parte, quienes tienen tarjetas de débito del Banco Provincia podrán retirar hasta 10 mil pesos en los establecimientos de Provincia Net.

¿Qué operaciones no se pueden hacer hoy?

No se pueden hacer operaciones en los bancos, incluida la atención al público, ya que están cerrados. En tanto, los mercados no funcionarán, por lo que no se podrán comprar dólares en las entidades.

No se podrán concretar operaciones en el mercado de futuros del dólar del Rofex y los fondos comunes de inversión no tendrán ninguna actividad.

Los operadores de la Bolsa de Comercio tendrán la posibilidad de concretar transacciones pero no se podrán liquidar en el día.