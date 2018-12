El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, mostró su preocupación ante el "momento difícil" por el que atraviesan las pymes ante la caída de la demanda interna. Si bien se esperanzó en las "señales positivas del campo", reclamó la baja de las retenciones para la industria. Las certeras definiciones del dueño de la multinacional argentina tuvieron un contexto particular: fue su primera aparición pública luego del procesamiento en la causa de los cuadernos; las realizó ante la atenta mirada del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; y en el cierre del 17° Seminario ProPymes que organizó el propio gigante del acero, el gas y el petróleo.

"Este es un momento difícil. Todos los empresarios atraviesan un momento complejo, con desafíos. Enfrentan una caída de la demanda, que generó una reducción en las ventas, como resultado de la situación del país, que no es fácil. Pero creo que estamos tocando fondo y que van a venir señales positivas del campo", sostuvo Rocca.

Y le envió un mensaje al Gobierno acerca del mercado cambiario: "Creo que es fundamental que se mantenga un tipo de cambio competitivo, que no se deje atrasar el tipo de cambio en un año electoral. Me parece muy importante poder contar con una situación de competitividad sostenida a lo largo del tiempo".

Coincidió casi completamente Sica, quien afirmó: "La crisis nos pegó muy duro pero ya estamos ingresando en los últimos meses. En 2019 el campo va a tener una cosecha quizá un poquito mejor que la de 2017. Para muchos sectores golpeó con fuerza el consumo interno, como el de los bienes durables, calzado, textil, entre otros, porque el salario real cayó mucho. Pero a partir de este mes vamos a empezar con variaciones salariales positivas y una macro más estable".

Las declaraciones abren una serie de discusiones posibles. Más de un analista se pregunta cuál será el vector del esperado repunte de la actividad a partir del segundo trimestre del 2019. Si bien tanto el Gobierno, como los privados, como los organismos multilaterales esperan caída de la actividad para el año que viene (el FMI proyecta una de 1,6% y el Gobierno una de 0,5%), hacia adentro prevén una recuperación parcial hacia el cierre del año que viene.

Sica mencionó una mejora de las exportaciones a partir de la recuperación estadística del agro, tras la dura sequía, pero reconoció que en el mejor de los casos quedarán apenas por encima de las de 2017. El consumo interno, por su parte, parece ser una incógnita. El propio Sica reconoció el lunes pasado que el Gobierno apunta a unas paritarias en torno al 23%, mientras que las consultoras ven una inflación del 27,9%, según el REM del BCRA. Con esos números, que son meras proyecciones, el salario real volvería a caer 3,9% en 2019.

Consultado por BAE Negocios, el economista jefe de Radar, Martín Alfie, sostuvo: "Es cierto que el agro no tiene mucho más para crecer que lo que dio en 2017 y eso si no hay grandes problemas climáticos. De todos modos tiene impacto directo e indirecto sobre algunos sectores industriales asociados con las maquinarias, los insumos, los fertilizantes y el transporte. Mueve bastante. Pero la duda es si sirve para compensar la debilidad del consumo, la inversión y el ajuste del gasto público. Definitivamente hay sectores que dependen del mercado interno y no se los puede dejar abandonados".